Z nižjim komunalnim prispevkom do investitorjev; bo s tem rešena PC Puščava?

13.4.2023 | 11:40

Svetniki so 'sejali' na seji ...

... še pred tem sadili na prostem. (Vse fotografije: Lapego)

Mokronog - Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na včerajšnji seji med drugim potrdil nižji komunalni prispevek za poslovne objekte. Že pred sejo pa so pred občinsko stavbo posadili lipo.

Včeraj sprejeti odlok predvideva 50-odstotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za prireditvene prostore in za vse vrste nestanovanjskih kmetijskih stavb, pri čemer oprostitev za vinske kleti in zidanice velja do konca maja 2024. Prav tako pa bo, kot sporočajo z občine, do 30. maja 2024 za polovico nižji komunalni prispevek za vse poslovne in upravne stavbe, za trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti ter industrijske stavbe in skladišča.

»Izračunali smo, da smo v tej okolici najcenejši po komunalnem prispevku. Občina na ta način postaja zanimiva za gradnjo in spodbuja gospodarstvo ter kmetijstvo. Posredno, ampak vendarle. Poskušamo rešiti tudi Poslovno cono Puščava, kjer iščemo skupaj z lastniki zemljišč investitorja, ki bi bil pripravljen graditi poslovni objekt. Na nek način rešujemo svojo situacijo, saj smo v projekt Poslovna cona Puščava vložili lastna sredstva in investicijska sredstva Evropske unije, ki jih bo treba, če projekta ne zaključimo, v enem delu vračati, kar pa za nas – dolgoročno gledano – pomeni znatne finančne obremenitve,« pojasnjuje župan Občine Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič.



Ostali sklepi:

Občinski svet se je včeraj seznanil z zaključnim računom za minulo leto – realiziranih je bilo 94,6 odstotka načrtovanih prihodkov (4,4 milijona evrov od načrtovanih 4,6) in 92,2 odstotka načrtovanih odhodkov (4,5 od načrtovanih 4,9 milijona evrov). Potrdil je tudi prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim je zvišal načrtovane prihodke za 13,9 odstotka na dobrih 4,9 milijona, odhodke pa za 10,2 odstotka na 4,7 milijona evrov, pri čemer zadolžitev v letošnjem letu ni predvidena. Opravil je tudi prvo obravnavo predloga proračuna za prihodnje leto, ki predvideva 4,8 milijona evrov prihodkov in 4,6 milijona odhodkov. Predlog proračuna bo zdaj v 30-dnevni javni razpravi.

Občinski svet je med drugim sklenil še, da bo občinski proračun pokril stroške živil in materiala v vrtcu Mokronožci za minulo leto in prva dva meseca letošnjega v skupni višini približno 18.500 evrov. Tako je občina nase prevzela stroške, ki bi jih v delu morali pokriti starši otrok. Občinski svet je podal tudi soglasje za redno delovno uspešnost direktoricam Knjižnice Pavla Golie Trebnje, Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje in Zdravstvenega doma Trebnje ter ravnateljici Osnovne šole Mokronog.

Posadili lipo

Že pred sejo pa so člani in članice občinskega sveta ter zaposleni na občinski upravi pred občinsko stavbo posadili lipo. Potem ko so konec minulega meseca skupaj s čebelarji na Trebelnem posadili 70 medovitih dreves, je to prvo tovrstno sajenje v Mokronogu, s čimer je narejen nov korak k temu, da bi Občina Mokronog-Trebelno, kot sporoča, postala čebelam prijazna občina.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Franc Glušič o komunalnem prispevku Župan Franc Glušič o komunalnem prispevku