Kolesarjenje pomembno za proračun in turizem

13.4.2023 | 13:30

»Prosim za zeleno luč za sodelovanje občine v mednarodnem povezovanju mest,« je rekel Jakob Gašpir (desno). »Imate jo,« je rekel župan Robert Zagorc (levo). (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2022, ko so njeni proračunski prihodki prvič presegli 4 milijone evrov, dala za različne naložbe 2,5 milijona evrov. Glavnino tega zneska je plačala za kolesarsko stezo Kostanjevica na Krki - Krško, ki jo gradi skupaj z Mestno občino Krško, kot je na včerajšnji seji kostanjeviškega občinskega sveta ob sprejemanju zaključnega računa lanskega proračuna povedala Karla Gašpar, na občini pristojna za finance in gospodarstvo.

Občina ni mogla prodati vseh nepremičnin, ki jih je nameravala prodati, proračun pa je tako ostal brez tega prihodka. Gre za nepremičnine, ki jih občina pridobi, ko plačuje oskrbo nekaterih občanov v domovih starejših, in ji dediči ne povrnejo tega vložka. Pri prodaji občino zavezuje cena nepremičnine, ki jo določi cenilec, in cena je glavni razlog, da ni kupcev, je povedala direktorica občinske uprave Judita Lajkovič v odgovoru svetniku Jakobu Gašpirju, članu odbora za gospodarstvo, obrt in turizem.

Občina Kostanjevica na Krki je lani dosegla srebrni znak Slovenia Green. Občinski svet se je seznanil z dejavnostmi v občini v občini, s katerimi bi ohranili pridobljeno dobro oceno in v tem pogledu še napredovali. Poudarek je na trajnostnem turizmu. Kot je na seji sveta povedala Anita Krajnc, na občini pristojna za družbene dejavnosti in gospodarstvo, turisti obiskujejo Kostanjevico zaradi naravnih in kulturnih danosti, veliko tudi povprašujejo po kolesarskih in pohodnih poteh. Pomembno turistično stičišče je Turistično informacijski center (TIC) Kostanjevica na Krki Svetniki so se seznanili s poročilom o lanskem delu TIC-a.

Med pobudami in vprašanji je med drugimi Alen Lenič razpravljal, ali je smiselno ohranjati močvirje, ki je blizu Galerije Božidar Jakac.

Renata Kus Pisek je opozorila na zelo poškodovan asfalt na cesti proti Orehovcu in se zavzela za čimprejšnje popravilo. Župan Robert Zagorc je poudaril, da je občina na tesnem z denarjem, a bo cesto na najbolj dotrajanih delih obnovila. Kot je predlagal Matej Kuhar, naj občina čim prej pošlje vzdrževalce cest po vsej občini in naj popravijo poškodovane ceste na najbolj dotrajanih delih.

Jakob Gašpir je dal pobudo za sodelovanje občine v mednarodnem povezovanju mest.

