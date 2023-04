Colarič najvišje - To so najbolje plačani slovenski menedžerji borznih družb

13.4.2023 | 14:00

Jože Colarič (Foto: arhiv DL; I. Vidmar)

Na prvem mestu ostaja predsednik uprave Krke Jože Colarič.

1,37 milijona evrov bruto, kar je 574 tisoč evrov neto (davek pač ni zanemarljiv) so znašali njegovi prejemki v letu 2022, poročajo Finance, ki so naredili lestvico najbolje plačanih menedžerjev slovenskih borznih družb. Njegov fiksni del plače je znašal 521 tisoč evrov bruto, variabilni del pa 849 tisoč evrov bruto. V Krki je na drugem mestu Aleš Rotar z 939.000 evri bruto, sledi pa član uprave Vinko Zupančič, ki je napraskal 782 tisoč evrov bruto. Prihodek Krke je bil v lanskem letu rekorden, približno 10 odstotkov višji kot v letu prej. To pa je prineslo 363,6 milijona evrov čistega dobička.

Finance se nato ustavijo pri skupini Salus, ljubljanskemu veletrgovcu z zdravili. Lani so ustvarili 495,67 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 8,2 odstotka več kot leta 2021. Čisti dobiček: 13 milijonov evrov. Skupina Salus vodita predsednik uprave Žiga Hieng in član uprave Gregor Jenko. Hieng je lani prejel 258.278 evrov fiksne bruto plače in še 241.699 evrov bruto nagrade za poslovno uspešnost ter 200 tisoč evrov bruto posebne nagrade za povečanje vrednosti skupine Salus. Jenko je lani prejel 197.795 evrov fiksne bruto plače in 179.444 evrov bruto nagrade za poslovno uspešnost ter 200 tisoč evrov posebne nagrade za povečanje vrednosti skupine.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je lani zaslužil 350 tisoč evrov bruto, kar je dobrih šest odstotkov več kot leto prej. Član uprave Uroš Ivanc je lani prejel 309 tisoč evrov bruto, Tadej Čoroli ter članica uprave in delavska direktorica Marica Makoter pa vsak okoli 312 tisoč evrov bruto, poročajo Finance.

R. T.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 55m nazaj Oceni toto Zelo močan menedžerki ima to srečo da se mu vsako jutro zbudi 10.000 kupcev-odjemalcev v katere ni vložil nič razen kako darilce predpisovalcem receptov, naj se dokaže v kovinski industriji sam blef tam pa plačujejo ljudi po 5 EUR/ura vse smrdi. Preglej samo prijavljene komentatorje