Na dolenjski avtocesti odkrili številne nepravilnosti

13.4.2023 | 14:40

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun (Fotografije: Rasto Božič/STA)

Trebnje - Inšpektorat za infrastrukturo, policija in finančna uprava so s sodelovanjem Evropskega organa za delo pri avtocestnem počivališču Dul nad Trebnjem danes izvedli poostren nadzor mednarodnega potniškega prevoza. Pri tem so odkrili številne nepravilnosti in prekrške, je povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh.

Šlo je za nepravilnosti, ki so segale od kršitve dovoljenega delovnega časa do kršenja delavskih pravic. Nekateri danes ustavljeni vozniki niso imeli sklenjenih pogodb o zaposlitvi, veliko prekrškov je bilo tudi zaradi tehničnih nepravilnosti na vozilih, je pojasnil Rajh.

Kaj je bilo narobe

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun je dodal, da so nadzor izvajali predvsem pri potniškem prevozu. Glavni prekrški pa so bili povezani s trajanjem vožnje in počitki voznikov ter s tehnično brezhibnostjo vozil.

Ugotovili so tudi več primerov avtobusnih potnikov, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom. Z radarjem, postavljenim na avtocestnem nadvozu, so zabeležili nekaj prekoračitev dovoljene hitrosti. Merili so tudi predpisano varnostno razdaljo, pri čemer pa danes ni bilo kršitev, je navedel Kapun.

Pristavil je še, da so na avtocestnem počivališču Zaloke pri Raki v smeri Novega mesta prejšnji mesec izvedli podobno akcijo poostrenega nadzora prometa in pri tej sodelovali s hrvaškimi kolegi. Današnjo so pripravili na pobudo inšpektorata za infrastrukturo, poleg hrvaških pa so nanjo povabili še nemške policiste.

Po besedah glavne inšpektorice Inšpektorata RS za infrastrukturo Patricije Furlan Fon so danes preverjali predvsem spoštovanje določb socialne zakonodaje, tedenskega in dnevnega počitka voznikov, uporabo tahografov, tehnično brezhibnost vozil in predpise s področja mednarodnih prevozov.

Preverjali so tudi, ali se prevozi izvajajo po izdanih dovoljenih, ter pri tem med drugim ugotovili, da bi se moralo med današnjim nadzorom odviti 57 voznih redov, a so jih do poldneva zaustavili le 15. To pomeni, da se mednarodni prevozi ne izvajajo po dovoljenih oz. predpisanih izdanih voznih redih, je še dejala Furlan Fonova.

Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, so slovenski organi nadzora nad področjem prevozov v cestnem prometu zadnji dve leti prejeli več prijav kršitev predpisov s področja mednarodnega prevoza potnikov v cestnem prometu. Na podlagi teh so opravili nadzore in ugotovili številne kršitve.

"Kršitve se ne pojavljajo samo na področju zaposlovanja in dela na črno, izvajanja linij v nasprotju z dovoljenjem ali neizvajanja linij, temveč tudi na področju socialne zakonodaje, ki vključuje delovni čas, čas vožnje in čas obveznih počitkov, uporabo zapisovalne opreme v cestnih prevozih ter predložitev zahtevanih podatkov," so zapisali.

Na podlagi ugotovitev nadzorov in več prometnih nesreč na slovenskih cestah, v katerih so bila udeležena tudi vozila, s katerimi se opravljajo mednarodni prevozi potnikov, so se pristojni odločili za širši, usmerjen ter nacionalno in mednarodno usklajen nadzor nad spoštovanjem določb zakonodaje, tehnične brezhibnosti vozil in nad izvajanjem mednarodnih linij v cestnem potniškem prometu.

Med današnjo akcijo so avtocestni promet v smeri Novega mesta med 9. in 13. uro preusmerili prek počivališča Dul. Med opazovalci so bili tudi predstavniki hrvaških inšpekcijskih organov, hrvaške in nemške policije, združenja prometnih policij Roadpol, Evropskega organa za delo in Evropske komisije.

STA; M. K.