Umor v Brezju: Pilinger in Novak nista priznala krivde

13.4.2023 | 17:20

Z leve: Mirko Pilinger in Dejan Novak danes na novomeškem okrožnem sodišču. (Foto: M. Ž.)

Okrožna državna tožila Barbara Prevolšek Rajić

Zagovornika obtoženih Igor Grošelj in Adam Molan

Novo mesto - Mirko Pilinger, ki je na sodišče prišel iz pripora, in Dejan Novak na današnjem predobravnavnem naroku na novomeškem okrožnem sodišču nista priznala krivde po obtožnici, ki prvega bremeni umora in poskusa uboja, drugega pa pomoči pri tem. Gre za strelski obračun 3. septembra lani po končani zabavi v romskem naselju Brezje, v katerem je umrl 22-letni Sabostijan Kovačič.

Tega večera je iz naselja ob cesti Novo mesto-Mirna Peč okoli 22. ure najprej zapeljalo osebno vozilo seat alhambra, v katerem sta kot sopotnika bila tudi Sabostjan Kovačič in Demir Brezar, za njim pa audi A6, ki ga je vozil Dejan Novak. Ta je prehitel seata, namerno naglo zavrl pred njim, da se je ta zaletel v zadnji del njegovega avtomobila, in mu tako preprečil nadaljnjo vožnjo. »S tem je Novak omogočil Marku Pilingerju izvršitev kaznivega dejanja, saj je Pilinger s puško neznane znamke sedel na zadnjem sedežu audi-ja A6,« je dejala okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić, ki je na kratko predstavila obtožnico.

Pilinger je nato izstopil in začel streljati na potnike v seatu, predvsem pa je imel namen, kot je nadaljevala, »da iz brezobzirnega maščevanja in drugih nizkotnih nagibov, to je ljubosumja, umori Sabostajana Kovačiča, ki si je dopisoval s Piligerjevo partnerico«. V streljanju je bil Brezar zadet v glavo, dvakrat – v glavo in desno nadlaht - pa Kovačič, ki je zaradi poškodb na kraju umrl. Po ugotovitvah policije je bilo več strelov sproženih tudi iz seata proti audiju, ti so zadeli 19-letnega moškega in 26-letno žensko.

Na današnjem predobravnavnem naroku sta zagovornika obeh obtoženih predlagala zaslišanje več prič, med njimi tudi sodnih izvedencev, ki so pripravili mnenja o dogodku, ter izvedbo rekonstrukcije dogodka, saj naj bi se izpovedbe nekaterih prič razlikovale od ugotovitev iz preiskave. Predlagala sta tudi izločitev nekaterih dokazov.

Sodnica Mojca Hode mora zdaj najprej odločiti o predlogih za izločitev dokazov, nato pa bo razpisana glavna obravnava, ki bo potekala pred sodnim senatom.

Navzoči pooblaščenec staršev umrlega Kovačiča, Mira Brajdiča in Darje Kovačič, je vložil premoženjsko pravni zahtevek ločeno za starša v skupni vrednosti 50.000 evrov, pri čemer starša zahtevata plačilo odškodnine iz naslova nepremoženjske škode solidarno od obeh obtožencev.

M. Ž.