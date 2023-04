FOTO: Nesreči na Seidlovi in v Dolenji vasi

13.4.2023 | 19:00

Trk v Dolenji vasi (Fotografiji: PGE Krško)

Danes zjutraj ob 7.11 sta na Seidlovi cesti v Novem mestu trčila avtomobila, osebno in kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, odstranili vozila z vozišča in pomagali policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.29 sta v Dolenji vasi pri Artičah, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško za zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Požarni alarm zaradi poškodbe sistema požarnih škropilnikov

Ob 7.24 se je na Belokranjski cesti v Novem mestu sprožil požarni alarm v prostorih industrijskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so ob prihodu ugotovili, da je tovorno vozilo poškodovalo cev sistema požarnih škropilnikov, iz katerega je začela iztekati voda. Zaprli so ventil dovoda vode in obvestili pristojne službe, ki bodo odpravile napako.

Avto odprli gasilci

Ob 10.13 so v Veliki vasi pri Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli zaklenjeno osebno vozilo.

M. K.