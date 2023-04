Zakaj ravnateljica predčasno zaključuje svoj tretji mandat?

14.4.2023 | 14:15

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan, šolo vodi že skoraj 14 let. (Foto: L. M.)

Škocjan - Sredi tretjega mandata, po slabih 14 letih vodenja OŠ Frana Metelka Škocjan, v okviru katerega deluje tudi Vrtec Radovednež, se z mesta ravnateljice poslavlja Irena Čengija Peterlin. Zavod z okrog 500 otroki in sto zaposlenimi bo zapustila konec avgusta, torej ob začetku novega šolskega leta. Z novico, ki je presenetila mnoge, so bili na zadnji občinski seji seznanjeni tudi svetniki.

Kaj so razlogi, ki so Ireno Čengija Peterlin, po izobrazbi specialno pedagoginjo oz. profesorico defektologije, privedli do te odločitve?

L. Markelj