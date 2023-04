S predstavniki države o naložbah na cestah

14.4.2023 | 09:30

Ureditev državne ceste Podgračeno

Delovno srečanje župana Ivana Molana s sodelavci in direktorjem Direkcije RS za infrastrukturo Bojanom Tičarjem ter vodjo Sektorja za investicije v ceste Tomažem Willenpartom (Fotografiji: Občina Brežice)

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan se je nedavno na delovnem srečanju sestal z direktorjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Bojanom Tičarjem in vodjo Sektorja za investicije v ceste Tomažem Willenpartom. V brežiški občini je namreč veliko državnih cest in s tem tudi skupnih projektov občine in direkcije, zato potekajo redna delovna srečanja z namenom uskladitve in čim bolj učinkovite izvedbe naložb, pojasnjujejo na občini.

Med večje projekte, pri izvedbi katerih sodelujeta občina in direkcija, sta zaključena dva - obnova državne ceste z gradnjo pločnika skozi naselje Podgračeno in 3. faza gradnje pločnika in obnova državne ceste na Obrežju. Poleti pa se bosta zaključila še projekta sanacije državne ceste ob gradnji kolesarskih povezavah Brežice - Dobova in Brežice - Krška vas.

Odprti še številni drugi projekti; kdaj nadvoz v Brezini?



Kot je dejal Ivan Molan, so tekli pogovori tudi o prihodnjih sodelovanjih, saj so v občini odprti še številni drugi projekti – med temi obnova državne ceste na Bizeljskem, urejanje večnamenske poti od Brežic (Šentlenarta) proti Spodnji Pohanci, ureditev regionalne ceste v Pišecah, urejanje državne cesta skozi Ribnico in na Prilipah. Na Prilipah naj bi začeli reševati urejanje avtobusnega postajališča še v tem letu. Ključnega pomena je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nadvoza v Brezini, ki jo vodi direkcija, je poudaril Molan, in nato pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2024. To pomeni, da bi se gradnja nadvoza lahko začela leta 2025.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o sestanku s predstavniki DRSI Župan Ivan Molan o sestanku s predstavniki DRSI

