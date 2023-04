Šentjernejski kralj cvička je Mišel Gorenc

14.4.2023 | 07:30

Šentjernejski kralj cvička Mišel Gorenc z mamo in očetom, na desni pa predsednik DV Šentjernej Rok Zupančič.

Šentjernej - V Društvu vinogradnikov Šentjernej, ki šteje okrog dvesto članov, so že opravili društveno ocenjevanje vin, na nedavni prireditvi pod Grabnarjevim kozolcev na Razdrtem pa so podelili tudi priznanja in odličja najboljšim vinogradnikom.

Šentjernejski kralj cvička je postal Mišel Gorenc iz Vratnega z oceno 16,17, njegov cviček pa je postal tudi letošnje županovo vino. Gorenčevi so novega uspeha seveda veseli, sicer pa so že kar vajeni zmagovati – naziv domači kralj cvička so prejeli že šestič, lani je bil zmagovalec oče Denis, tokrat pa s Mišel. So torej lep dokaz, kako lahko starši veselje do vinogradništva in vinarstva prenesejo na mlajši rod, ki sicer vinsko trto žal raje poseka kot goji. Sicer pa je pri Gorenčevih delu v vinogradu in v kleti že leta zavezana vsa družina, ki tako dokazuje, da se trud in vztrajnost izplačata.

Ocenjevanje vzorcev vin je potekalo v novih prostorih DV Šentjernej.

Naziv šampion cvička sta dosegla Uroš Fartelj in Robert Hudoklin z oceno 16,20, kar je sicer višja ocena, kot jo je dosegel kralj cvička, a ker gre za manjša vinogradnika, zaradi društvenega pravilnika, ki pravi, da mora vinogradnik pridelati vsaj 1.500 litrov cvička, to nista mogla postati.

Pri cvičkih so zlata priznanja prejeli še: Jernej Martinčič (16,17), Vid Borse (16,13), Jože Lindič (16,13), Marko Turk (16,13) in Martin Gorišek (16,13).

Šampion ocenjevanja uspel Kartuziji Pleterje

Med izvrstnimi vini šentjernejskih vinogradnikov, ki sta jih ocenjevali dve strokovni komisiji - cvičkovi je predsedoval Jure Grubar, komisiji za ostala vina pa Samo Hudoklin – velja omeniti še Kartuzijo Pleterje, ki je za vino Bela zvrst - jagodni izbor, letnik 2021, prejela veliko zlato odličje, vino pa je postal šampion šentjernejskega ocenjevanja. To vino je prejelo najvišjo oceno in sicer 18,90.

Najboljši šentjernejski vinogradniki na podelitvi odličij. Na desni Janez Selak, ki je vodil prireditev, ter zraven njega podžupan Andrej Mikec. V sredini predsednik društva Rok Zupančič.

Med modrimi frankinjami je najvišjo oceno dosegla modra frankinja letnik 2017 s Pleterskega hriba (18,10), ki jo je pridelal Gregor Štemberger.

Šentjernejski vinogradniki so znani tudi po izvrstnih peninah, v oceno jih je prišlo šest. Veliko zlato priznanje z oceno 18,20 je prejel Gregor Štemberger za penino belo zvrst suho, letnik 2017, ki je zlata priznanja prejel še za dve penini (bela zvrst polsuho, letnik 2019 in žametno črnino, suho, letnik 2017), zlata priznanja pa sta prejela še Kartuzija Pleterje za chardonnay suho, letnik 2020 (ocena 18,10) ter Andraž Rumpret za penino bela zvrst, suho, letnik 2021, suho (ocena 17,78).

Lani zahteven letnik

Rok Zupančič je tudi sam izvrsten vinogradnik.

Kot pove predsednik Društva vinogradnikov Šentjernej Rok Zupančič, so z lanskim letnikom zadovoljni, čeprav je bilo zahtevno, saj je njihove vinograde prizadela tako pozeba, kot toča in suša, posledično pa je bilo pri vinih kar nekaj napak in okrog 20 odstotkov vzorcev je bilo na ocenjevanju izločenih. Tako se je lani še bolj kot sicer kvaliteta vina odločala v kleti. Pri tem je bil vinogradnikom seveda v veliko pomoč vinski laboratorij.

Sicer so v društvu zagnani, postopno opremljajo svojo novo vinsko let, ki so jo pred dobrim letom dni uredili na nekdanji Jordanovi kmetiji v Dolenji Brezovici. Pridobitve so veseli in jim je dala novega zagona. Že to soboto pa se bodo udeležili tudi čistilne akcije v občini ter se lotili čiščenja smeti v vinskih goricah.

Seveda pa so člani društva tudi v velikem pričakovanju razglasitve rezutatov za novega kralja cvička na Tednu cvička, ki bo znan danes. Med 22 kandidati je kar šest šentjernejskih.

L. Markelj