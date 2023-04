Kazahstanci v Šmarjeških Toplicah

14.4.2023 | 12:00

Veleposlanik Republike Kazahstan, nj. eksc. Alibek Bakayev, in župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar

Eno-folklorni kazahstanski ansambel Turra je navdušil občinstvo.

Župan Hribar je kazahstanskega veleposlanika povabil tudi na kozarček cvička v fontano cvička v Šmarjeti.

Šmarješke Toplice - Te dni se je v občini Šmarješke Toplice mudil veleposlanik Republike Kazahstan, nj. eksc. Alibek Bakayev. Sprejel ga je župan Marjan Hribar. V okviru prijateljskega obiska je bil v kulturnem domu tudi zanimiv koncert etno-folk ansambla Turan iz Kazahstana.

Turran je etno-folklorni kazahstanski ansambel, ki stremi k poustvarjanju izvirne glasbene umetnosti kazahstanskega ljudstva. Ansambel pri izvedbi uporablja približno 30 tradicionalnih kazahstanskih starodavnih instrumentov ob grlenem petju. Skupina letos praznuje 15-letnico delovanja, ki jo obeležujejo s koncertno turnejo po evropskih prestolnicah.

Kot je povedal župan Marjan Hribar, gre za promocijo njihove kulture, širjenje in krepitev bilatelarnih vezi. Koncerta se je udeležil tudi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar, ki je poudaril, da želi Slovenija s Kazahstanom, državo, ki je deveta največja na svetu, še okrepiti politične in gospodarske odnose. H krepitvi prijateljskih vezi pa lahko veliko pripomorejo tudi kulturni dogodki.

Republika Kazahstan vsako leto enkrat podari koncert posamezni državi in tokrat so izbrali Šmarješke Toplice. Za to gre zasluga prvemu možu šmarješke občine, s katerim se oba konzula poznata in prijateljujejo. Gostje so bili veseli so, da so bili tako lepo sprejeti.

V Zavodu za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ki so organizirali dogodek, so bili veseli, da jim je kazahstanske glasbenike uspelo privabiti na Dolenjsko. Z izvirnim nastopom so navdušili občinstvo.

L. Markelj, foto: ZTKŠ Šmarješke Toplice

