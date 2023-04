FOTO: Gasilci s folijo nad streho

14.4.2023 | 07:00

Foto: PGD Bizeljsko

Včeraj ob 18.24 so na Orešju na Bizeljskem, občina Brežice, gasilci PGD Orešje in Bizeljsko s folijo prekrili okoli 130 kvadratnih metrov strehe stanovanjskega objekta. Streha je namreč zamakala.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.00 ue prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1, na izvodu ROMI;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOBRAVICE;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod Vikendi;

- od 9.10 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC, TP OSOJNIK, TP KAL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM. SL. PIONIRJEV DOL. TOP., izvod 8. S.O. POD CVINGARJEM;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4. S.O.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da b od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM, izvod R1/3 VODOVOD VAS LEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije naobmočju TP Bitnja vas, nizkonapetostno omrežje – Proti Cerovcu predvidoma med 8.30 in 10.30; na območju TP Čistilna Mirna, nizkonapetostno omrežje – Papež med 9.00 in 11.00 in naobmočju TP Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje – Kremen kablovod med 11.00 in 13.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 10. in 12. uro na območju TP Vrhnje, nizkonapetostno omrežje – Smer Kapele in med 11. in 14. uro na območju TP Brežice bolnica, nizkonapetostno omrežje Blok Črnelčeva številka 4 in 6; na področju nadzorništva Krško mesto med 10. in 13. uro na območju TP , Šutna, nizkonapetostno omrežje – Zgornja Šutna proti gostilni; na področju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 14. uro na območju TP Novo Studenec, nizkonapetostno omrežje – Ponikve.

M. K.