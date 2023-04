20 let Rastoče knjige v Trebnjem – Novi list je mag. Ciril Pevec

14.4.2023 | 10:40

Marko Lotrič, Patricija Pavlič in Ciril Pevec (Fotografije: Studio PraprotKa)

Janez Gabrijelčič

Jože Zupan

Ciril Pevec

20 let trebanjske Rastoče knjige

Trebnje - »Mi vsi se lahko bogatimo z znanjem preteklih rodov. Če hočemo načrtovati prihodnost, moramo v sedanjost vtkati vrednote preteklosti,« je ob 20-letnici prve postavitve stalne razstave Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline ter ob njeni dvanajsti širitvi povedal njen avtor Jože Zupan. Varuh razstave je Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

11. aprila 2003 je bila v avli CIK Trebnje postavljena prva stalna razstava Rastoča knjiga v Sloveniji. Takrat so vanjo vključili štiri osebnosti: sopranistko Vilmo Bukovec, slovenskega nadškofa in metropolita dr. Alojzija Šuštarja, dramsko igralko Ivo Zupančič in ilustratorja Lucijana Reščiča. Danes je z več kot 160 izbranimi imeni trebanjska razstava najobsežnejša v Sloveniji, so zapisali na CIK Trebnje.

»Avtor razstave, profesor Jože Zupan, je skrbno izbiral osebnosti, ki so izšle iz te doline in jih najdemo v Enciklopediji Slovenije, in tiste, ki so na tem prostoru izrazito izstopale s svojim delom. Pri tem je tako on kot vsi ostali sledil ideji Rastoče knjige, ki jo z navdušenjem širi dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče, ki je znal pritegniti k sodelovanju številne institucije, tudi državni svet,« pravi direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

Slavnostni govornik na včerajšnji slovesnostije bil tako predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič: »Temeniška in Mirnska Rastoča knjiga zaseda med vsemi Rastočimi knjigami pionirsko mesto. Na tem mestu bi iskreno čestital Rastoči knjigi Temeniške in Mirnske doline, hkrati pa bi se rad zahvalil vsem štirim občinam, da skrbijo za ta projekt, dajo priložnost, da se vsi ostali skupaj z njim poklonimo tem izjemnim ljudem za njihovo delo tako z rokami, z umom in z duhom, ne samo tukaj, ampak po celi Sloveniji in veliko širše po svetu.«

Ob tokratni, dvanajsti širitvi, je novi list postal mag. Ciril Pevec, gospodarstvenik, politik in podpornik kulture, še posebej pomemben je njegov prispevek pri razvoju Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje: »Rastoča knjiga je letošnji prvi slavljenec. In seveda je prijeten tak trenutek, ko se spomni človek, da si pustil neko sled, ki je vidna in so jo ljudje opazili in se odločili, da tudi mene uvrstijo v to Rastočo knjigo.«

Ob jubileju se je direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič zahvalila institucijam, ki omogočajo in podpirajo rast Rastoče knjige, zbrane pa sta nagovorila tudi idejni oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič in avtor razstave Jože Zupan. Prireditev je, kot še sporočajo s CIK Trebnje, povezovala Kristina Gregorčič, nastopil je Godalni orkester Glasbene šole Trebnje pod vodstvom Marka Fabianija.

M. K.

