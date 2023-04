Koga motijo table, ki označujejo Dularjevo pot? Že tretja na tleh!

Očitno gredo lične lesene table nekomu pošteno v nos. (Foto: FB Robert Kren)

Straža - Le koga motijo lične lesene table, ki označujejo literarno pot, posvečeno delu in življenju pisatelja Jožeta Dularja. V dveh mesecih so bile tarča nepridipravov že tri, zadnja predvčerajšnjim. Prva, ki jo je nekdo izpulil in odnesel neznano kam, je bila pri vinogradu pri Dularjevi zidanici, drugo, ki so jo poškodovali, je bila pri lesenem mostu čez Krko pod vavtovško osnovno šolo, zadnja pa na železniški postaji v Straži.

Za table, ki so opremljene z odlomki iz Dularjevih del in QR kodo, je preko participativnega proračuna poskrbela Občina Straža, projektni predlog zanje pa je podal Robert Kren, predsednik Kulturno umetniškega društva Straža. Društvo je organizator Dularjevih dnevov in avtor omenjene literarne poti. »Tistemu, ki je junaško nastopil v boju proti širjenju obzorij, želim v nadaljnjem življenju vse lepo. Naj mirno kraljuje naprej v svojem malem kraljestvu zaplankanosti, teme in žlehnobe,« je ob obžalovanja vrednem dejanju na družabnem omrežju facebook zapisal Kren.

Prva izginula tabla je že nadomeščena, druga na mostu bo na novo postavljena ta konec tedna, na vrsto bo v prihodnosti prišla tudi tretja, je še dodal Robert Kren, ki je podobno kot številni drugi razočaran nad tem, kar se dogaja.

M. Ž., foto: FB Robert Kren