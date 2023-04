V križišče pri rdeči luči na semaforju; zbil 16-letnega mopedista

14.4.2023 | 13:00

Včerajšnji 'poljub' v Dolenji vasi (Foto: PGE Krško)

Včeraj nekaj po 7. uri se je zgodila prometna nesreča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 48-letna voznica osebnega avtomobila, ki je pri rdeči luči na semaforju zapeljala v križišče in trčila v voznika tovornega vozila, ki je pravilno pripeljal iz smeri Rozmanove ulice. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, dobila bo plačilni nalog.

Poškodovan kolesar

Iz bolnišnice so policiste obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti PP Metlika so ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 5.30 na cesti med Brezovico in Bušinjo vasjo, kjer je 51-letni kolesar zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval.

Poškodovan 16-letni mopedist

Okoli 10.30 se je zgodila prometna nesreča na Šegovi ulici v Novem mestu - trčila sta voznik osebnega avtomobila in voznik mopeda. Policisti so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal po Westrovi ulici, ob vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 16-letnemu mopedistu, ki je pravilno pripeljal po Šegovi ulici. Po trčenju je mopedist padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Trčila, ker je bila prehitra

Okoli 15.30 sta, kot smo s fotografijami že poročali, trčila avtomobila v Dolenji vasi pri Artičah. Brežiški policisti so ugotovili, da je 78-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je vozil 20-letni voznik. Lažje poškodovano potnico iz vozila 20-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Potrgali bakrene žlebove

V Malem Banu na območju PP Šentjernej je med 19. 2. in 13. 4. nekdo vlomil v počitniško hišo in pomožni objekt in s strehe potrgal bakrene žlebove. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Tihotapec migrantov bežal, a so ga ujeli

Na območju Obrežja so policisti nekaj pred 16. uro ustavljali voznika osebnega avtomobila italijanskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo, potem pa nenadoma ustavil in peš pobegnil. Policisti so ga izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za 25-letnega državljana Albanije, ki je v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Kriminalisti so mu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Čatež ob Savi, Slovenska vas) izsledili in prijeli 32 državljanov Maroka, 21 državljanov Nepala, 17 državljanov Kube, 14 državljanov Rusije, 13 državljanov Pakistana, deset državljanov Indije, devet državljanov Bangladeša, dva državljana Alžirije, dva državljana Tunizije, dva državljana Afganistana, državljana Šrilanke in državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 209 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vloma in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

