Krka prvi finalist zaključnega turnirja lige Aba2

14.4.2023 | 18:30

Foto: KK Krka

Domžale - Košarkarji Krke so prvi finalisti zaključnega turnirja lige Aba2 v Domžalah. V današnjem prvem polfinalu so premagali Podgorico s 86:74 (24:21, 52:44, 66:60). Tekmeca za nedeljski finale bodo dobili po večerni tekmi med gostitelji turnirja Helios Suns in Širokim.

Na poti do polfinala so Novomeščani v sredo v četrtfinalu zanesljivo premagali Sutjesko z 91:82. Drugi slovenski predstavnik Helios Suns je ekipo Pelister-Bitola premagal z visokih 101:47. V preostalih tekmah je Podgorica premagala lanske zmagovalce lige Aba2 Zlatibor z 89:64, Široki pa je bil boljši od Borca z 80:72.

V današnjem prvem polfinalu je Krka vodila večino dvoboja in na koncu brez težav slavila. Slovenska ekipa je dobro začela in dobila prvo četrtino, prednost pa obdržala tudi v večjem delu druge. A v končnici so pritisnili tudi Črnogorci in povedli s 43:42. Nato pa je sledil delni izid Krke 10:1 in prednost ob polčasu (52:44), to pa je bil naskok, ki ga Novomeščani niso več spustili iz rok.

V drugem polčasu sicer razlika ni bila zelo velika, a so slovenski košarkarji nadzorovali dvoboj. Le pri 64:68 v 32. minuti so se igralci Podgorice približali, toda Krka je hitro spet prišla na več kot deset točk naskoka (77:66), nato pa tekmo rutinsko pripeljala do konca in se uvrstila v finale.

Jan Špan je z 21 točkami strelsko vodil Novomeščane, z dvojnim dvojčkom (15 točk, 11 skokov) se je izkazal Mate Vucić, 13 točk je dodal Rok Stipčević.

Veliki finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.30.

V ligi Aba2 so v rednem delu odigrali 91 tekem, na turnirju v Domžalah jih je na sporedu skupno še sedem. Zmagovalec domžalskega turnirja si bo neposredno zagotovil ligo Aba za naslednjo sezono, medtem ko bo poraženec finala imel možnost, da se v višji rang regionalnega tekmovanja uvrsti prek kvalifikacij.

* Izidi:

- sreda, 12. april:

- četrtfinale:

Podgorica - Zlatibor 89:64 (26:14, 38:29, 64:46)

Krka - Sutjeska 91:82 (35:25, 55:37, 79:64)

Helios Suns - Pelister-Bitola 101:47 (24:12, 56:24, 84:41)

Borac - Široki 72:80 (18:14, 36:43, 55:64)

- petek, 14. april:

- polfinale:

Krka - Podgorica 86:74 (24:21, 52:44, 66:60)

20.00 Široki - Helios Suns

- nedelja, 16. april:

20.30 finale

STA; M. K.