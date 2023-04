Terme Čatež tožijo Občino Piran zaradi teniških igrišč

15.4.2023 | 11:30

Piran/Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež je vložila tožbo zoper občino Piran zaradi ugotovitve obstoja pogodbe o nakupu teniškega centra v Portorožu, je objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. Potem ko je podjetje napovedalo prodajo igrišč, je občinski svet lani podprl uveljavitev predkupne pravice. Po volitvah 4,6 milijona evrov vredne pogodbe ni potrdil.

Terme Čatež zahtevajo od občine 4,6 milijona evrov z zamudnimi obrestmi od 5. avgusta 2022. Trdijo, da je bila kupoprodajna pogodba dejansko sklenjena.

Julija lani so Terme Čatež sporočile, da nameravajo prodati 18 igrišč in teniški stadion s 1600 sedeži v središču Portoroža hrvaškemu kupcu, ki pa ga niso želele razkriti. Občinski svet je zatem kljub nasprotovanju takratnega župana Đenia Zadkovića podprl uveljavitev predkupne pravice na teh zemljiščih.

Zadković ni želel uvrstiti potrjevanja pogodbe na dnevni red v predvolilnem času in ga je preložil na naslednji mandat, saj se je rok za plačilo kupnine iztekel 5. marca letos.

Na dan izteka roka je novi župan Korenika predlagal, naj občinski svet prekliče lani dano soglasje k osnutku pravnega posla. Namesto tega so svetniki naložili županu, da poskuša s Termami Čatež uskladiti drugačne pogoje, kot jih je sprejel občinski svet v prejšnjem mandatu.

Generalni direktor Term Čatež je namreč že takrat pisno posvaril pred posledicami. Na seji občinskega sveta se odvetnik Aleksij Mužina ni želel izreči glede tega, ali za tožbo obstaja pravna podlaga. Poudaril je le, da občinski svet odloča samostojno in ni dolžan potrditi pogodbe, čeprav je pred tem dal soglasje za sklenitev.

Posel je bil v zadnjem letu med pomembnejšimi temami lokalne politike. Že lani so nekateri izrazili dvome, ali ponudba hrvaškega kupca dejansko obstaja. Opozarjali so tudi, da so zemljišča obremenjena s hipotekami in poudarjali, da prostorski načrt na teh zemljiščih predvideva športno-rekreativno dejavnost, zaradi česar ni verjetno, da bi kupec ukinil teniški center.

Teniška igrišča so od novembra lani zaprta. Terme Čatež namreč niso podaljšale najemne pogodbe s podjetjem Tenis center Portorož.

STA; M. K.