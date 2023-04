Belokranjska kakovostna ponudba pod krovno blagovno znamko Belokranjsko

15.4.2023 | 13:30

Koordinator projekta Samo Flajnik (Fotografije: Rasto Božič/STA)

Jana Vilman

Metlika - V Metliki so včeraj predstavili kolektivno blagovno znamko Belokranjsko, izdelano po modelu Izvorno slovensko. Nekaj manj kot 40 območnim ponudnikom, ki imajo v svoji ponudbi skupaj skoraj sto kakovostnih izdelkov in značilnih jedi, so hkrati podelili certifikate za njihove izdelke. Pripravili so tudi priložnostni prodajni sejem.

Kolektivna blagovna znamka Belokranjsko predstavlja kakovostno, izvirno in sonaravno lokalno ponudbo. Združuje certificirano ponudbo pridelkov, živilskih in rokodelskih izdelkov ter gostinsko postreženih jedi in pijač, je pojasnil koordinator projekta Samo Flajnik.

Z vzpostavitvijo sistema certificiranja in celostne grafične podobe je omogočeno povezovanje belokranjskih ponudnikov in zagotavljanje kakovosti izdelkov. Belokranjski ponudniki tudi pričakujejo, da se jim bodo s pomočjo krovne znamke, prodajno-promocijskih središč, spleta in logističnega središča odprle nove tržne priložnosti.

Vse naj bi vodilo do večje prepoznavnosti belokranjske kulinarike, rokodelstva in lokalne samooskrbe, ter v nadaljevanju projekta tudi nastanitev in drugih turističnih izdelkov, je povedal Flajnik.

Članica akademije Izvorno slovensko Jana Vilman je glede izdelkov pod krovno znamko Belokranjsko ocenila, da so ti inovativni, napredni in na visoki kakovostni ravni. Njihovi ponudniki jih znajo ustrezno pripraviti in predstaviti za prodajo. "Z vsem svojim bitjem in znanjem pa stojijo za svojimi izdelki," je še pristavila.

Po podatkih črnomaljskega razvojno-informacijskega centra Ric Bela krajina je partnerski 17-mesečni projekt skupne blagovne znamke Belokranjsko stal nekaj manj kot 250.000 evrov. Nekaj več kot 75.000 evrov so zanj prispevali projektni partnerji, glavnino oz. preostanek denarja so dobili iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Med projektnimi partnerji so še metliški Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino, Kulturni center Semič, Kmetijska zadruga Metlika, Krajinski park Kolpa, podjetje Starkmat, samostojni podjetnik Sebastjan Štarkel, Medeni butik Bibi in samostojna podjetnica Bernarda Kump. Denar za projekt so pridobili v okviru programa Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine.

Izdelke blagovne znamke Belokranjsko je oz. bo možno dobiti neposredno pri njihovih izdelovalcih in ponudnikih, v črnomaljskem promocijsko-prodajnem centru, v metliški Hiši dobrot Bele krajine in v vinoteki semiške Muzejske hiše, je še navedel Flajnik.

STA; M. K.