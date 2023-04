Trebanjcem sosedski obračun s Krko

15.4.2023 | 09:00

Marko Kotar v primežu rokometašev Krke.

Uroš Knavs, najboljši strelec lige, je dosegel 11 zadetkov.

Novo mesto - Rokometaši Trima Trebnje so včeraj z 32:28 (17:15) v gosteh premagali sosede iz Novega mesta in tako vknjižili že 19 zmago sezone.

Krka je sicer bolje začela srečanje, saj je imela v 13. minuti 4 zadetke prednosti (10:6), a Trebanjci so nato strnili svoje vrste v obrambi in tudi v napadu zaigrali bolj zbrano. Po zadetku Krešimirja Krešića so imeli dve minut pred koncem polčasa 3 zadetke naskoka (17:14).

Tudi v drugem polčasu so gledalci, zbralo se jih je kakšnih 500, spremljali zanimiv dolenjski derbi. Novomeščani so v 38. minuti ujeli sosede iz Trebnjega, odločilen korak z zmagi je Trimo naredil v dobrih deset minut pred koncem, ko so z delnim izidom 3:0 pobegnili na 22:26.

Slatinek Jovičić s sedmimi in Gašper Horvat s petimi goli sta bila prva strelca pri Trebanjcih, v novomeški pa Uroš Knavs z enajstimi in Jernej Avsec s petimi zadetki.

Tilen Kukman, igralec MRK Krka: » Začetek tekme je bil zelo dober, potem pa smo v drugem delu prvega polčasa nekoliko slabše odigrali v napadu in naredili nekaj tehničnih napak. Da bi osvojili zmago pred polno domačo dvorano, nam je na koncu zmanjkalo nekaj zbranosti.«

Gregor Potočnik, igralec RK Trimo Trebnje: » Mislim, da smo izpolnili vsa pričakovanja gledalcev in sem vesel, da smo osvojili obe točki, ki nam veliko pomenita v boju za končno drugo mesto. Čestitam ekipi Krke za dobro in fer igro, pa tudi svojim soigralcem, ki so se borili skozi celotno tekmo.«

Maribor Branik - Riko Ribnica 33:33 (15:18)

Rokometaši mariborskega Branika in Rika Ribnice so se v 22. krogu lige NLB razšli z neodločenim izidom 33:33 (15:18).

Mariborske rokometaše so malenkosti ločile do tretje zmage v sezoni 2022/23. V razburljivem dvoboju so po golu Izidorja Budje v zadnji minuti povedli s 33:32, njihove upe na tretji par točk pa je pokopal Gašper Hrastnik po uspešno izvedeni sedemmetrovki.

Mariborčani so po današnjem remiju še naprej na 13. mestu v 14-članski elitni ligi, Krčanom, ki so ob tekmi manj trenutno na 12. mestu, pa so se približali na točko zaostanka. Ribničani so po številu točk ujeli četrtouvrščene Novomeščane.

V dvorani Tabor se je od prve do zadnje minute odvijal izenačen in enakovreden boj. Igralci iz suhe robe so si v začetku drugega polčasa priigrali najvišjo prednost na dvoboju (19:15), a so varovanci domačega trenerja Luke Žvižeja nato naredili delni izid 4:0 in tekmo postavili v začetno izhodišče.

Do konca tekme se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran, po pravi drami pa sta se tekmeca razšla z nedoločenim izidom.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Budja s sedmimi goli. Enega manj je dosegel Vid Kačičnik, izkazal pa se je tudi vratar Denis Strašek, ki je zbral kar 17 obramb. V gostujoči zasedbi je Hrastnik dosegel devet, Ilija Bogdanović pa šest zadetkov.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Celje Pivovarno Laško, mariborska pa Krško.

Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica 37:27 (22:12)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 22. krogu lige NLB premagali Sviš Ivančno Gorico s 37:27 (22:12).

Celjski rokometaši strumno korakajo proti 26. naslovu državnih prvakov. Po zanesljivi zmagi nad tekmeci iz Ivančne Gorice imajo pred zadnjimi štirimi krogi še naprej štiri točke prednosti pred najbližjimi zasledovalci iz Trebnjega, ki so bili v današnjem lokalnem dvoboju boljši od Novomeščanov.

Izbranci celjskega stratega Alema Toskića so imeli le v uvodnih minutah nekaj težav z Dolenjci. Po zaostanku 2:4 so hitro dosegli pravo delovno temperaturo in v nadaljevanju povsem zagospodarili v dvorani v Štorah ter po golu Aleksa Vlaha v 26. minuti povedli z 19:8.

V začetku drugega polčasa so si priigrali najvišje vodstvo na tekmi (26:13), nato pa tekmo mirno pripeljali do končne zmage.

V štajerski ekipi sta bila najbolj učinkovita Aleks Vlah s sedmimi in Gal Marguč s šestimi goli, v dolenjski pa Marko Abramović s sedmimi in Matevž Tekavčič s štirimi zadetki.

Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostila Slovenj Gradec.

Liga NLB, 22. krog:

Krško : Koper 22:28 (13:15)

Krka : Trimo Trebnje 28:32 (15:17)

Celje Pivovarna Laško : Ivančna Gorica 37:27 (22:12)

Maribor Branik : Riko Ribnica 33:33 (15:18)

- danes:

Jeruzalem Ormož : Dobova

Slovenj Gradec : Urbanscape Loka

- sobota, 6. maj:

Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 22 21 0 1 726:583 42

2. Trimo Trebnje 22 19 0 3 720:568 38

3. Gorenje Velenje 21 17 2 2 656:547 36

4. Krka 22 14 0 8 647:600 28

5. Riko Ribnica 22 13 2 7 662:655 28

6. Slovenj Gradec 21 11 2 8 599:603 24

7. Koper 22 9 2 11 618:587 20

8. Urbanscape Loka 21 7 4 10 563:596 18

9. Jeruzalem Ormož 21 6 3 12 556:620 15

10. Sviš Ivančna Gorica 22 5 5 12 572:651 15

11. LL Grosist Slovan 21 6 2 13 600:658 14

12. Dobova 21 4 1 16 530:608 9

13. Maribor 22 2 4 16 566:632 8

14. Krško 22 2 3 17 573:680 7

Besedilo in fotografije: R. N.

