Nogometaši Krke po dolgem času osvojili vse tri točke

15.4.2023 | 09:40

Novomeščani so včeraj tesno z 1:0 premagali Primorje eMunida.

Novo mesto - Po štirih zaporednih neodločenih izidih so nogometaši Krke včeraj dosegli novo zmago. Z 1:0 so bili na domačem stadionu Portoval boljši od Primorja. Edini zadetek na tekmi je v 43. minuti po dosojeni enajstmetrovki dosegel napadalec Josip Majić, za katerega je bil to prvi zadetek, odkar je v zimskem prestopnem prišel kot posojeni igralec Mure v Novo mesto.

V drugem polčasu so krkaši še nekajkrat ogrozili vrata Primorja, a izid se do konca ni več spremenil. S tremi novimi točkami so se Dolenjci utrdili na tretjem mestu, za drugouvrščenim Aluminijem, ki se bo v nedeljo pomeril z Beltinci, zaostajajo za štiri točke.

2. SNL, 25. krog:

Krka: Primorje eMundia 1:0 (1:0)

Krka: Čadež, Mešanović, Ejup, Bedek, Majić (od 87. Horvat), Marijanović (od 72. Jakopović), Lipec, Krznarić, Kapitanović (od 79. Žur), Blaževski, Drk.

Ilirija 1911 : Roltek Dob 5:2 (2:0)

Triglav Kranj : Rudar Velenje 1:2 (1:1)

Nafta 1903 : Fužinar Vzajemci 1:1 (1:0)

- danes:

Brinje Grosuplje : Kety Emmi&Impol Bistrica

Krško : Vitanest Bilje

Rogaška: Jadran Dekani

- jutri:

Aluminij : Beltinci Klima Tratnjek

Lestvica:

1. Rogaška 24 17 4 3 41:18 55

2. Aluminij 24 15 6 3 46:18 51

3. Krka 25 13 8 4 38:20 47

4. Ilirija 1911 25 12 6 7 44:25 42

5. Beltinci Klima Tratnjek 24 10 6 8 36:36 36

6. Nafta 1903 25 9 6 10 43:38 33

7. Vitanest Bilje 24 9 6 9 34:42 33

8. Primorje eMundia 25 7 10 8 33:34 31

9. Brinje Grosuplje 24 9 3 12 23:29 30

10. Jadran Dekani 24 6 11 7 20:23 29

11. Fužinar Vzajemci 25 8 5 12 34:41 29

12. Rudar Velenje 25 7 8 10 34:41 29

13. Triglav Kranj 25 8 3 14 24:44 27

14. Kety Emmi&Impol Bistrica 24 6 8 10 26:32 26

15. Roltek Dob 25 4 8 13 33:51 20

16. Krško 24 5 4 15 29:48 19

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija