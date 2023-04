Dimniški požar, sicer mirna sobota

15.4.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Trebnje)

Danes ob 16.37 so v naselju Velike Brusnice, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so pogasili požar, očistili dimniško tuljavo in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Do obolelega v bloku

Ob 9.09 so na Bizeljski cesti v Brežicah gasilci PGD Brežice nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe iz večstanovanjskega objekta. Reševalci NMP Brežice so občana prepeljali v UC Brežice. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo v nedeljo, 16. 4., od 7:15 do 17.4.2023 do 0:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BO-ENERGETIKA, izvod 8. MERILNA CELICA-BOLNICA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.