V Črmošnjicah do avgusta delna zapora

15.4.2023 | 19:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto/Črmošnjice pri Stopičah - V ponedeljek, 17. aprila, se bodo začela dela druge faze ureditve ceste in manjkajočega pločnika v Črmošnjicah na odseku od manjšega mostu čez Težko vodo do odcepa za Šentjošt. Dela v vrednosti dobrih 200.000 evrov z DDV bo na 90-metrskem cestnem odseku spremljala delna zapora, promet pa bo predvidoma do avgusta urejen izmenično enosmerno s semaforji, sporočajo z mestne občine.

Prva faza investicije, ki bo, kot so zapisali na rotovžu, ''bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju'', je bila z izvedbo pločnika in rekonstrukcijo ceste na odseku od križišča z državno cesto proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo zaključena v preteklem mesecu. V drugi fazi bo stekla še ureditev cestne razsvetljave in odvodnjavanja, večji poseg pa bo predstavljala rekonstrukcija mostu čez potok Težka voda. Tu bo v bodoče potekal tudi priključek nove trase večnamenske poti za kolesarje in pešce iz smeri Gotne vasi proti Stopičam z dvema novima mostovoma čez Težko vodo, za kar že poteka priprava projektne dokumentacije.

M. K.