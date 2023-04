Bučenski ramplači igrajo že 20 let. Brez kose, grabelj, perivnika, glavnika, lončenega basa, ... ne gre!

16.4.2023 | 08:30

Bučenski ramplači kar ne morejo verjeti, da slavijo že dvajset let delovanja. Čestitke!

Bučenski ramplači, lepo urejeni za jubileni nastop, tokrat pa brez glasbil.

Polna dvorana kulturnega doma na Bučki je uživala.

Trojica, ki vztraja od vsega začetka: Slavko Pungeršič, Ignac Marjetič in Milan Hočevar.

Voditelj Darko Povše je tudi že tradicija na koncertih Bučenskih ramplačev.

Bučka - Sinoči je bila kulturna dvorana na Bučki kar premajhna za vse, ki so želeli prisostvovati jubilejnemu koncertu Bučenskih ramplačev, 6-članske vokalno-instrumentalne zasedbe z Bučke, ki je proslavila 20 let svojega delovanja. Koncert je bil sicer 18. po vrsti - razlog sta dve koronski leti.

Kjerkoli se pojavijo, zapojejo in zaigrajo, zbudijo zanimanje in simpatije, saj so njihovi glasbeni instrumenti nekaj posebnega – igrajo namreč na priročna kmečka orodja. Igrajo na grablje, koso in perivnik, dopolnjujejo jih še izvirni instrumenti, kot so lončeni bas, kanta bas, glavnik in harmonika

To jih dela unikatne, sicer pa, kot pove njihov vodja Slavko Pungeršič, pridno in vztrajno z glasbo in besedili pomagajo ohranjati ljudsko izročilo, običaje in navade domačega kraja, zlasti Dolenjske. Prepevajo narodne pesmi s šaljivo vsebino in prinašajo dobro voljo med ljudi.

Tudi sinoči je bilo tako, ko so se v treh sklopih sprehodili po svoji glasbeni poti, na kateri so izdali tudi tri zgoščenke: Pod orehi, Na kmetih ne bom se postaral in Naših 15.

Fantje - že od vsega začetka med Bučenskimi ramplači prepevajo in igrajo Slavko Pungeršič, Milan Hočevar in Ignac Marjetič, v zadnjih letih pa Franc Zorko, Matjaž Brajer in Tomaž Čarman – so navdušili občinstvo.

Z novomeške izpostave Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti so prejeli posebno priznanje, dva člana sta prejela tudi bronasto Gallusovo značko.

Župan občine Škocjan Jože Kapler jim je ob čestitki predal tudi posebno priznanje za dolgoletno delo na kulturnem področju, saj so ime občine Škocjan z mnogimi nastopi ponesli po vsej Sloveniji in še kam drugam.

Sicer pa so za zabavo na Bučki sinoči poskrbeli še glasbeni gostje: vokalna skupina Mavrice iz Podbočja, Preloški muzikanti, Dečki z bregov iz hrvaškega Zagorja, škocjanski Fantje z vasi, ter povezovalec programa Darko Povše.

Več o Bučenski ramplačih v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija