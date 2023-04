Kaj vse se da pripraviti iz suhega sadja! Gospodinje z Bučke to vedo

16.4.2023 | 12:00

Nekaj članic pridne ekipe DPŽ Bučka, ki so pripravile izvrstno razstavo jedi iz suhega sadja.

Kroglice s figami

Tudi slane jedi se da pripraviti s suhim sadjem.

Med obiskovalci so bili tudi najmlajši.

Bučka - Tradicija je že, da ob pomladnem koncertu Bučenskih ramplačev članice Društva podeželskih žensk Bučka pripravijo razstavo jedi – na neko temo. Tako je bilo tudi sinoči.

Tokrat so se pridne gospodinje odločile za suho sadje, ki je bilo včasih zelo priljubljeno. Sušenje sadja jabolk, hruško, sliv je pravzaprav ena najstarejših oblik shranjevanja oz. konzerviranja sadja pri nas. Kadar je bila dobra letina, so sadje sušili v sušilnici ,ki jo je imelo skoraj vsako gospodinjstvo. Suho sadje so shranili za dolge zimske dni in se z njim »sladkali«.

»Včasih je bilo suho sadje glavni vir energije, služilo je tudi kot sladkarija. Danes pa je bolj dodatek jedem, saj imamo vse leto v trgovinah na voljo tudi sveže sadje. Suho sadje tako uporabljamo bolj v smutijih za zajtrke, pa v raznih poticah in šarkljih. A bi bilo prav, da se bolj vrne na naše jedilnike,« pove predsednica društva Vida Gros.

Bučenske gospodinje so pripravile okrog 40 različnih krožnikov jedi iz suhega sadja, vse so lepo dekorirale. Suho sadje so predstavile v vseh jedeh: v glavnih jedeh, solatah, sladicah, zavitkih, palačinkah, tudi samo suho sadje. Nekaj so ga posušile doma, nekaj pa kupile.

Ko pove Grosova, so pri razstavi sodelovale skoraj vse članice, trenutno jih je 30. »Vsaka je nekaj pripravila. Idej je bilo veliko, nekaj jedi je tudi iz starih časov, npr. svaljki oz. njoki s suhimi slivami, tradicionalni šarklji in potice s suhim sadjem, suhe slive s sladkorjem v žganju kot desert, itd.

Obiskovalci so si navdušeni ogledali razstavo, na kateri je bilo mogoče videti res marsikaj: svinski kare z marelicami in slivami, goveje zrezke s slivami, piščančji zavitek s hruškami, puranje nabodalo z marelicami, mlečno polento s suhim sadjem, rižev narastek z rozinami, beljakov kruh s suhim sadjem, rulado s suhim sadjem, kvinojo s suhim sadjem, kroglice s figami, polnjene datlje s skuto, Plečnikov kolač s suhim sadjem, šarkelj s suhimi slivami, šmorn z rozinami, ovseni kosmiči z dateljni, zavitek s skuto in brusnicami, proseno kašo s suhimi slivami in skuto, kuskus z dateljni, gratinirane palačinke s suhimi hruškami, ajdovo kašo s slivami in orehi, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

