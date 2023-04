Dobova za gol prekratka

16.4.2023 | 09:45

Foto: zajem zaslona

Ormož - Rokometaši ormoškega Jeruzalema so v 22. krogu lige NLB sinoči premagali Dobovo z 28:27 (15:12).

* Dvorana Hardek, gledalcev 350, sodnika: Krt in Knez.

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Zemljič, Munda, Bogadi, Pungartnik 2, Vincek, Hebar 1, Šulek, Kosi 7 (1), Krabonja, Ćirović 10 (2), Krabonja, Kolmančič 6, Škrinjar 2.

* Dobova: Grudnik, Mlakar, Bogovič 2, Glogovšek, Dizdar, Luzar, Pintar 10 (7), Šukić 3, Latković, Mladkovič 2, Mlakar, Ferenčak 3, Kozolić, Tajnik 1, Grobelnik, Nešić 6.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 5 (3), Dobova 8 (7).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 12, Dobova 6 minut.

* Rdeči karton: Pungartnik (48.).

Ormožani so po pravi drami in zmagovitemu golu Nika Ćirovića v izdihljajih tekme dosegli sedmo zmago v ligi NLB in se osmouvrščenim Škofjeločanom približali na točko zaostanka, medtem ko Dobovčani ostajajo na 12. mestu v 14-članski ligi. Pred predzadnjimi Mariborčani imajo točko, pred zadnjeuvrščenimi Krčani pa dve točki prednosti.

V prvem polčasu je kazalo na zanesljivo zmago Prlekov, ki so si dvakrat priigrali prednost sedmih golov (12:5 in 13:6). V končnici prvega dela tekme so zaigrali bledo in zmedeno, kar so Posavci izkoristili in več kot prepolovili zaostanek (12:15).

Gostitelji so v drugem polčasu prikazali toplo-hladno predstavo, kljub številnim nihanjem v igri pa so z zvrhano mero sreče osvojili načrtovani točki.

Zadnje minute so bile izjemno dramatične in le malo je manjkalo, da Posavci iz Prlekije ne bi odnesli obeh točk. Dve minuti pred koncem so po golu Denisa Ferenčaka povedli s 27:26, v naslednjem napadu pa je domači rokometaš Miha Kolmančič izenačil na 27:27.

V zadnji minuti je imela domača zasedba v svojih vrstah dva junaka: najprej je vratar Tomislav Balent ubranil sedemmetrovko Blažu Pintarju, odločilni gol za zmago pa je zabil Ćirović.

Ta je bil z desetimi goli tudi najbolj učinkovit igralec domače zasedbe, sedem jih je prispeval Tilen Kosi. Pri Dobovi je Pintar dosegel deset, Ignjat Nešić pa šest golov.

Zasedba iz Ormoža bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, Dobova pa bo gostila Gorenje Velenje.

* Izidi, 22. krog:

- sreda, 12. april:

Krško - Koper 22:28 (13:15)

- petek, 14. april:

Krka - Trimo Trebnje 28:32 (15:17)

Celje Pivovarna Laško - Ivančna Gorica 37:27 (22:12)

Maribor Branik - Riko Ribnica 33:33 (15:18)

- sobota, 15. april:

Jeruzalem Ormož - Dobova 28:27 (15:12)

Slovenj Gradec - Urbanscape Loka 27:26 (15:12)

- sobota, 6. maj:

18.00 Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 22 21 0 1 726:583 42

2. Trimo Trebnje 22 19 0 3 720:568 38

3. Gorenje Velenje 21 17 2 2 656:547 36

4. Krka 22 14 0 8 647:600 28

5. Riko Ribnica 22 13 2 7 662:655 28

6. Slovenj Gradec 22 12 2 8 626:629 26

7. Koper 22 9 2 11 618:587 20

8. Urbanscape Loka 22 7 4 11 589:623 18

9. Jeruzalem Ormož 22 7 3 12 584:647 17

10. Sviš Ivančna Gorica 22 5 5 12 572:651 15

11. LL Grosist Slovan 21 6 2 13 600:658 14

12. Dobova 22 4 1 17 557:636 9

13. Maribor 22 2 4 16 566:632 8

14. Krško 22 2 3 17 573:680 7

STA; M. K.