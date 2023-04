FOTO: Plamenke - čeprav starejše, še lepše in bolje pojejo!

16.4.2023 | 15:30

Pevska skupina Plamen je v domačem kraju spet navdušila.

Škocjanski župan Jože Kapler

Plamenke prepevajo že preko četrt stoletja. (Foto:Gašper Ivanšek)

Robert Dulc

Škocjan - »Ste ponos Škocjana! Očitno vas glasba pomlaja. Čeprav ste seveda vsako leto starejše, izgledate vse bolj mlade in lepe, in čedalje bolje pojete,« je pevski skupini Plamen ob koncertu konec tedna komplimente delil prvi mož škocjanske občine Jože Kapler, ko jim je čestital za dober nastop ter jim je zraven obljubil še nadaljnjo finančno podporo občine.

Pevska skupina Plamen, ki prepeva že več kot četrt stoletja, je znova poskrbela za čudovit pevski večer v dvorani OŠ Frana Metelka Škocjan. Dekleta pod vodstvom Sabine Šoštarec so se predstavile z zanimivim programom in poslušalci so lahko uživali v lepih melodijah: od Vlada Kreslina, Nece Falk, Elde Viler, Irene Vrčkovnik, itd. Vmes je za popestritev zaplesal mlad glasbeni par, Anton in Tia iz Plesnega centra Dolenjske.

Za glasbeno spremljavo so skozi celoten večer skrbeli glasbeni mojstri: Jernej Šuštaršič na klaviaturah, Dušan Pavlenič na kitari, Tomaž Zorko na bas kitari in na kahonu Primož Malenšek.

Plamenke pa so v goste povabile tudi znanega dolenjskega pevca, prekaljenega glasbenika Gašperja Riflja, ki je preizkusil že največje odre slovenskih festivalov in tekmovanj, od Eme, Misije Evrovizije in Slovenske popevke. Dokazal pa je že tudi svoj plesni in igralski talent. Skupaj s Plamenkami je zapel Zeleno deželo in Kreslinovo Od višine se zvrti.

Zbrane je nagovoril še Robert Dulc, predsednik Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, v okviru katerega deluje Pevska skupina Plamen. Tudi on je bil pohvalnih besed o pevkah, ki že toliko let vztrajajo in negujejo ljubezen do petja ter ohranjajo naše ljudske pesmi, zabavne pesmi, popevke in druge skladbe.

Gotovo jim brez podpore družin to ne bi uspevalo in prav njim so se pevke na koncertu v prvi vrsti zahvalile, pa vsem sponzorjem in ostalim, ki jih vsa leta bodrijo in stojijo ob strani.

Koncert je prijetno povezovala Mihaela Leskovec, bivša članica Pevske skupine Plamen.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija