Do konca meseca popolna zapora Lovske ceste

16.4.2023 | 14:00

Foto: MO Krško

Brestanica - V sklopu projekta rekonstrukcije Lovske ceste v Brestanici potekajo gradbena dela na odseku ceste v dolžini nekaj več kot 400 metrov. Vrednost projekta, ki bo predvidoma zaključen v začetku poletja 2023, je nekaj več kot 600.000 evrov.

Kot sporočajo s krške občine, zaradi polaganja vodovoda in asfaltiranja do 29. aprila velja popolna zapora ceste med Brestanico in Dolenjim Leskovcem oziroma t. i. Lovske ceste. Obvoz za vsa, tudi intervencijska vozila, je po regionalni cesti Podsreda-Brestanica in po občinski javni poti, ki poteka mimo gradu Rajhenburg.

Parkirišče za avtobuse je urejeno na parkirišču železniške postaje Brestanica, obiskovalci pa do gradu Rajhenburg odidejo peš, še dodajajo na občini.

M. K.