Trg nepremičnin - Kam bodo šle cene?

16.4.2023 | 18:40

V Novem mestu vsako leto primanjkuje od 150 do 200 stanovanj. Nova gradijo na Pavčkovi ulici. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Lani se je v Sloveniji nadaljevala visoka rast cen nepremičnin, ki so dosegle novo rekordno raven. Na širšem novomeškem območju so se cene hiš samo lani povečale za 23 odstotkov, stanovanj pa za 12 odstotkov. Ali so cene stanovanj, ki v Novem mestu dosegajo tudi 3.000 evrov na kvadratni meter, vsaj za nekaj časa dosegle svoj vrh?

Cene stanovanj v enem letu zrasle za 19 odst., predvsem zaradi rasti v prvi polovici leta – Število sklenjenih kupoprodajnih poslov se je zmanjšalo za od 5 do 10 odst. – Stanovanja v Trebnjem dražja kot v Novem mestu – Najcenejše nepremičnine še vedno v Beli krajini – Povpraševanje na Dolenjskem in v Posavju bistveno večje od ponudbe

R. N.