Stanka Kovačič: vrhunsko ste zapeli moje pesmi

16.4.2023 | 17:00

Ob petju zbora so zaplesale članice Folklorne skupine KD Franc Bogovič. (Vse foto: M. L.)

Legendarna Stanka Kovačič je z Mešanim pevskim zborom KD Franc Bogovič Dobova zapela eno svojih pesmi.

Predsednik Zbora Drago Iljaš (desno) in dirigent Aljaž Božič sta prisrčno stisnila roko Stanki Kovačič.

Brežice - Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova z dirigentom Aljažem Božičem je z včerajšnjim koncertom ob svoji 35-letnici navdušil obiskovalce, ki so napolnili Viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice. Jubilej je tako praznoval v družbi z znano pevko Stanko Kovačič, ki je z zasedbo tudi zapela zaključno skladbo. Člani zbora so z nekaj glasbenimi gosti prepričljivo nastopili s številnimi zimzelenimi skladbami, s katerimi je Stanka Kovačič v dolgoletni karieri navduševala široko občinstvo. Za nostalgični izlet v zlato glasbeno dobo Stanke in Borisa Kovačiča so tako poskrbeli Mihaela Komočar Gorše, Aleksandra Barič Vovk, Andreja Barič Kerin, Monika Abram in Vesna Furlan Božič ter glasbenika ansambla Hervol in zbor - jubilant, ki se jim je v nekaj točkah pridružila Folklorna skupina KD Franc Bogovič.

Stanka Kovačič je v zahvali za povabilo in uvrstitev njenih pesmi v jubilejni spored zbora rekla, da so njene pesmi včeraj izvedli vrhunsko.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Špela Ravnikar, so pevcem za večletno sodelovanje v zboru in tako v ljubiteljski kulturi podelili Gallusova priznanja. Zboru so čestitali predstavniki več drugih zborov, Elizabeta Križanić je sporočila tudi čestitke odsotnega Dragutina Križanića. Zbrane je nagovoril tudi Drago Iljaš, predsednik društva in predsednik zbora.

Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova je nastal leta 1988z združitvijo Ženskega noneta in Moškega pevskega zbora. Kot je v koncertni list zapisala Ivana Vatovec, članica Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova, so to zasedbo vodili pevovodje Darko Kaplan, Jurica Grakalić, Franc Kene, Aleksandra Barič Vovk, Andreja Barič Kerin in Monika Abram, od leta 2016 ga vodi Aljaž Božič.

M. L.

