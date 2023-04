Dan, ko so se spet srečali

16.4.2023 | 20:20

Pri Banovi domačiji v Artičah

Ko oživijo spomini ...

Učenci Osnovne šole Artiče so zbranim popestrili in polepšali dan. (Vse foto: M. L.)

Artiče - Društvo upokojencev Brežice je v okviru vseslovenskega dneva za spremembe povabilo starejše v Artiče.

Pri Banovi domačiji jih je pozdravila predsednica krajevne skupnosti Artiče Darja Germšek Predanič. Predstavila jim je Banovo domačijo, ki jo v tem kraju ohranjajo v izvirni podobi in pri njej organizirajo različne dogodke z več udeleženci.

»Naše prostovoljke iz programa Starejši za starejše so pripeljale starejše iz njihovih domov. Letošnje geslo tega dneva za spremembe je: začutimo dobro. In mislim, da današnje srečanje to dokazuje, da se je na njem začutilo dobro, ker so se ženske pač po toliko letih srečale tukaj,« je rekla Ana Kalin, koordinatorka programa starejši za starejši v Društvu upokojencev Brežice.

Z Banove domačije so šli v Prosvetni dom. Zbrane je tam nagovorila predsednica Društva upokojencev Brežice Jožica Sušin, učenci Osnovne šole Artiče pa so jim pripravili kulturni program.

Društvu upokojencev sta priskočila na pomoč s prevozi voznika prostovoljca pod okriljem zavoda Sopotniki, pri izvedbi dogodka pa je pomagalo tudi Turistično društvo Artiče.

M. L.

