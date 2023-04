Na avtocesti pogorel avto

17.4.2023 | 07:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Grosuplje)

Včeraj ob 12.15 je na avtocesti med priključkoma Novo mesto zahod – Mirna Peč pri naselju Dolenje Karteljevo gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, s tehničnim posegom odprli vrata vozila in ga preventivno pregledali. Vozilo je uničeno.

Drevo na cesti

Ob 8.18 je na cesti v Hotemežu, občina Radeče, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Radeče so drevo razžagali in odstranili.

Goreli zabojniki

Včeraj ob 3.29 so na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici goreli zabojniki za komunalne odpadke. Gasilci PGD Ivančna Gorica so požar pogasili. Dva zabojnika sta uničena, eden pa poškodovan.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2, na izvodu DESNO IN K.O.;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM, izvod 3. VODOVOD VAS LEVO;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 4. RAZDELILNA OMARICA ZA ZDRAVSTVENIM DOMOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod 2;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOBRAVICE, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS, izvod 4. IRČA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Vrh Šentrupert, nizkonapetostno omrežje – Šentrupert predvidoma med 8:00 in 12:00; Škrljevo vas, nizkonapetostno omrežje – Breznikar pa med 10:00 in 13:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Šutna, nizkonapetostno omrežje – Zgornja Šutna, proti gostilni med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Pletrje, nizkonapetostno omrežje – Pletrje desno med 8. in 11. uro, na območju TP Stolovnik, nizkonapetostno omrežje – Stolovnik ribnik med 8. in 13. uro, na območju TP Kremen, nizkonapetostno omrežje – Bučerca med 12. in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Selce, nizkonapetostno omrežje – Trate med 8. in 14. uro.

M. K.