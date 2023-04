Pancar v Trentinu do desetega mesta

17.4.2023 | 08:00

Jan Pancar v Trentinu (Foto: AMZS)

Slovenski motokrosist Jan Pancar (KTM) je na veliki nagradi Trentina za svetovno prvenstvo razreda MX2 zasedel deseto mesto. Prvo vožnjo je končal na 13., drugo pa na desetem mestu. Zmagal je Italijan Andrea Adamo (KTM). V razredu MXGP je bil najboljši Španec Jorge Prado (GasGas). Svetovni prvak Tim Gajser še naprej okreva po zlomu stegnenice.

Za Pancarja je bila to še druga uvrstitev na deseto mesto v sezoni. To mu je uspelo tudi na VN Argentine za uvod sezone. Na Sardiniji je bil nato 11., v Švici v ponedeljek pa deveti, kar ostaja njegova letošnja najboljša uvrstitev.

V Pietramurati je bil konec tedna solidno razpoložen. Na drugem treningu je bil celo sedmi, s tega položaja je nato startal v sobotnih kvalifikacijah, ki pa so se zanj zapletle v prvem zavoju. Pristal je na tleh in na koncu napredoval do 18. mesta, kar je bilo premalo za točke, ki jih v soboto prejme najboljša deseterica.

Po včerajšnjih solidnih startih je znova dirkal okoli najboljše deseterice. V prvi vožnji je bil po prvem krogu deveti in do konca izgubil nekaj mest ter končal na 13. mestu. Druga vožnja je bila bolj konstantna, saj se je ves čas gibal okoli desetega mesta.

Osvojil je 19 točk in v prvenstvu zbral 85 točk. To je dovolj za deseto mesto, na vrhu pa je ostal Belgijec Jago Geerts (Yamaha), ki je zbral 205 točk. VN Trentina je Geerts končal na tretjem mestu z 39 točkami. Dobil je prvo vožnjo, drugo pa je sklenil na sedmem mestu. Z dvema drugima mestoma oz. s 44 točkami je domače pristaše motokrosa razveselil Andrea Adamo (KTM), drugi pa je bil Belgijec Liam Everts (KTM) s 40 točkami.

Adamo je z zmago in osvojenimi 183 točkami skočil na drugo mesto v skupnem seštevku, v njem ima točko naskoka pred Thibaultom Benistantom (Yamaha) iz Francije.

V razredu MXGP, kjer svetovni prvak Gajser zaradi posledic poškodbe po padcu v pripravljalnem obdobju še vedno ne nastopa, je slavil Prado. S prvim in tretjim mestom v obema vožnjama je storil dovolj, da je za točko ugnal dvakrat drugouvrščenega dirkača Yamahe, Francoza Maxima Renauxa (45:44 točk).

Tretje mesto je kljub padcu v prvi vožnji na koncu osvojil Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM). Ta se je z začelja v prvi vožnji prebil do devetega mesta, drugo pa je prepričljivo dobil in osvojil 37 točk.

V skupnem seštevku ima Prado 201 točko, drugouvrščeni Renaux 184, tretji Herlings pa 175.

V Pietramurati so nastopili tudi mladi dirkači v evropskem prvenstvu razreda EMX125. V kvalifikacijah so dirkali trije Slovenci, Jaka Peklaj, Žan Oven in Miha Vrh, na dirko sta se prebila Peklaj in Oven.

V sobotni prvi vožnji sta ostala brez točk, Peklaj na 21. mestu jih je zgrešil le za eno mesto, Oven je bil 34. V drugi vožnji pa je Pekljaj s 17. mestom prejel prve štiri točke v prvenstvu. Oven je bil včeraj 35.

Naslednja dirka SP bo 30. aprila v portugalski Aguedi.

* Izidi, VN Trentina (Pietramurata):

* MXGP:

- skupno na dirki: 1. Jorge Prado (Špa) 45, 2. Maxime Renaux (Fra) 44, 3. Jeffrey Herlings (Niz) 37, ...;

- SP skupno (4): 1. Jorge Prado (Špa) 201, 2. Maxime Renaux (Fra) 184, 3. Jeffrey Herlings (Niz) 175, ...;

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Andrea Adamo (Ita) 44, 2. Liam Everts (Bel) 40, 3. Jago Geerts (Bel) 39, ... 10. Jan Pancar (Slo) 19, ...;

- SP skupno (4): 1. Jago Geerts (Bel) 205, 2. Andrea Adamo (Ita) 183 3. Thibault Benistant (Fra) 182, ... 10. Jan Pancar (Slo) 85

STA; M. K.