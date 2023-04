Varna starost - Stanovanja skoraj končana

17.4.2023 | 14:00

Pred Prinovcem dokončujejo 39 oskrbovanih stanovanj. Več kot polovica je že prodanih. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Ob vstopu v Šmarješke Toplice, pred Prinovcem, se je lani začela gradnja oskrbovanih stanovanj. Investitorja sta GH Holding in MM SVTK iz Ljubljane. Stanovanja so danes skoraj že dokončana. Tako je vsaj videti na zunaj in tudi vodja projekta Manca Zupan pove, da se izvedba bliža koncu, tečejo še zaključna obrtna dela in urejanje okolice, pripravljajo dokumentacijo za tehnični prevzem in po vseh upravnih postopkih poleti računajo na pridobitev uporabnega dovoljenja in prodajo stanovanj.

Poleti bo v Šmarjeških Toplicah vseljivih 39 oskrbovanih stanovanj – Več kot polovica že prodanih – Prednjačijo Dolenjci, a tudi od drugod – Pri izvajalcih mogoče najeti zunanje storitve

L. Markelj