FOTO: 13. Državno tekmovanje v peki kruha - Zmagovalca sta pekla kruh za vnuka in hčerko

17.4.2023 | 12:30

Najboljši kruh sta z enako oceno spekla Danica Ferkolj (praznični kruh z aronijo) za 13-mesečnega vnuka Maja ter Janez Turk prazničnega za hčerko Klavdijo.

Bela Cerkev - V Beli Cerkvi je konec tedna spet dišalo po kruhu – domačem, narejenem z ljubeznijo. Članice Društva podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev so pripravila že 13. državno ocenjevanje in razstavo kruha in bile več kot vesele, da je bil odziv tako dober – v oceno je prispelo kar 132 kruhov, kar je druga najvišja številka doslej.

A ni velika le številka sodelujočih – kot je ocenila strokovna komisija, je kar 88 kruhov zaslužilo zlato priznanje, 36 je bilo srebrnih, 6 bronastih, podelili pa so še dve zahvali.

Zmagovalna kruha sta bila dva, in sicer praznični kruh ter praznični kruh z aronijo, dosegla sta oceno 97,83. Njuna posebnost je, da jih nista spekla zmagovalca, ampak sta jih zanju spekla babica in oče.

Najboljši trije kruhi na ocenjevanju v Beli Cerkvi.

Danica Ferkolj iz DPŽ Šentjernej je spekla praznični kruh z aronijo ter ga dala v oceno na ime 13-mesečnega vnuka Maja. Gospa, ki je redna sodelujoča na tekmovanjih v peki kruha in še kakih drugih dobrot, pove, da bo tudi vnučka z veseljem naučila kuhanja in peke, saj jo že zdaj rad opazuje pri delu. Aronija je njihova, saj jo pridelujejo doma, in sama je s takim kruhom že lani dosegla zlato priznanje.

Janez Turk iz DPŽ Šmarjeta, sicer izkušen poklicni kuhar, zaposlen v OŠ Frana Metelka Škocjan, pa je spekel praznični kruh ter ga dal v oceno na ime hčerke Klavdije. Povedal je, da zna tudi sama speči super kruh, saj jo je učil od malih nog, a je sedaj mlada mamica in za to nima prav dosti časa. Oba sta bila uspeha vesela, nista ga pričakovala.

Razveseljivo je, da so za tekmovanje v Beli Cerkvi kruh pekle ne le gospodinje, ampak tudi otroci in celo nekaj moških. Tretje mesto je npr. dosegel Jože Senegačnik za žegnanjski kruh (97,67).

Štiri prejele diplome

Prejemnice plaket za trikrat zapored prejeto zlato priznanje za isto vrsto kruha (od leve proti desni):Milena Činkole (diplomo drži še za Anjo Činkole Črček), Nada Kirar ter Nežka Dulc. Na desni Betka Verščaj.

Otroci so z nastopom navdušili občinstvo.

Ena od skupin, ki je prejela za kruh zlato priznanje. Kar 88 jih je bilo!

Vrček za najboljši cviček je župan Marjan Hribar podelil Vladu Turku (na desni).

Podelili so tudi štiri diplome za trikrat zapored zlato priznanje za isto vrsto kruha.

Te so prejeli: Milena Činkole za krompirjev kruh, Anja Činkole Črček za korenčkov kruh, Nada Kirar za kruh z bučnimi semeni ter Nežka Dulc za ajdov kruh z orehi.

Kot je povedal predsednik strokovne komisije Drago Košak, je v oceno prišlo največ kruhov posebnih vrst (50), sledijo pšenični kruhi (31), praznični kruhi (30), mešani kruhi (19), najmanj pa je bilo kruhov iz drugih krušnih žit (2).

»Kvaliteta je res na visokem nivoju, kar se odraža v ocenah in priznanjih,« je dejal Košak ter opozoril tudi na nekatere napake, ki jih opažajo pri kruhih. Naslednje leto bodo tako lahko kruhi še boljši – če bodo pripombe upoštevali!

Ohranjajo gastronomsko dediščino

Pohvalnih besed o vseh sodelujočih so bili na prireditvi v dvorani Hiše žive dediščine, ki je bila premajhna za vse obiskovalce, tudi govorniki: župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, predsednica DPŽD Bela Cerkev Betka Verščaj ter Nežika Režek v imenu Zveze kmetic Slovenije.

Terezija Lavrič je kot predstavnica Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto poudarila, kako društvo s takšnim tekmovanje pripomore in prispeva k ohranjanju tradicionalne izdelave in peke krušnih izdelkov ter ostalih prehranskih izdelkov. »Hvala, ker že desetletja vlagate toliko truda in predanosti v ohranjanje naše gastronomske dediščine in jo nadgrajujete,« je dejala.

Obiskovalci so bili ob koncu prireditve, na kateri je bil tudi bogat kulturni program – nastopili so otroci, harmonikarji Klemna Hribarja, Gorjanski spev, Godba na pihala Šmarješke Toplice, itd. – tudi pogoščeni in seveda so lahko okusili tudi nagrajene kruhe. Za vino so poskrbeli vinogradniki ter zraven dodali tudi dobre salame.

Verščajeva je povedala, da bodo preostanek kruha razdelili med krajane bližnjih vasi in zaselkov, ki na prireditev ne morejo. Gotovo so jih s to potezo danes zelo razveselili.

Najboljši cviček že tretjič zapored Vlado Turk

Najboljšim vinogradnikom sta čestitala Jože Košak in župan Marjan Hribar (na levi).

Zunaj je igrala Godba na pihala Šmarješke Toplice.

Prireditvi Sožitje kruha in vina se je tudi letos pridružilo Društvo vinogradnikov Vinji Vrh – Bela Cerkev. Predsednik Jože Košak je skupaj s šmarješkim županom Marjanom Hribarjem podelil priznanja najboljšim

V oceno je prišlo največ cvičkov. Najboljšega je lani pridelal Vlado Turk z Vinjega Vrha, in to že tretjič zapored – njegov cviček je prejel oceno 16,17. Šampion ocenjevanja je z 18,30 točkami prejela modra frankinja letnik 2021, ki jo je pridelal Nejc Rumpret z Vrha pri Šentjerneju. Najvišjo oceno za dolenjsko belo (17,40I) je prejel Marko Borsan iz Čadrža, najvišjo oceno za rose družina Peterlin iz Bele Cerkve ter najvišjo oceno za belo zvrst Nejc Rumpret z Vrha pri Šentjerneju (kmetija Karlovček). Vsi so prejeli lepe vrčke.

Košak pove, da so bila vina dobra, letnik pa je bil za pridelavo zahteven, saj je mnoge vinograde prizadela toča. »Upam, da bomo letos imeli več sreče,« je dejal.

Besedilo in foto: L. Markelj

