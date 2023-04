15. Straška salamijada - dobre kljub mili zimi

17.4.2023 | 10:30

Straža - TD Straža je letos pripravilo že 15. tradicionalno Straško salamijado, v sklopu katere ocenjujejo salame in špehovke. Letos so v oceno prejeli 31 salam in 17 špehovk. V sredo je šestčlanska strokovna komisija pod vodstvom predsednika Milana Vrščaja, kot sporočajo organizatorji, imela zahtevno delo. Ocenjevali so zunanji izgled, videz prereza, vonj, okus, teksturo in senzorične lastnosti mesnin. Ugotovitev komisije je bila, da so salame zaradi letošnje mile zime morda nekoliko slabše dozorele, vendar so vseeno kvalitetne in dobrega okusa. Našla se je kakšna, ki je bila pretirano izpostavljena dimu. Pojavile so se pa tudi salame, ki so povsem identične, kar pomeni, kot pojasnjujejo v TD Straža, da jih je naredil en mesarski mojster iz iste serije za več naročnikov, ki so jih nato prinesli na ocenjevanje.

Splošen vtis glede na prvo ocenjevanje salam in danes po 15. letih pa je, z zadovoljstvom ugotavljajo organizatorji, da je gotovo ravno ocenjevanje botrovalo temu, da se je izredno dvignila kvaliteta izdelkov.

Tokrat so podelili 13 zlatih, 11 srebrnih in 7 bronastih priznanj za salame ter 4 zlate, 6 srebrnih in 7 bronastih priznanj za špehovke.

Z najboljšo špehovko je že drugo leto zapored slavil Tomaž Zorc z Mirne.

Pri salamah je zmagal Silvo Vide iz Šentjerneja, drugi je bil Jože Fabjan in tretji Janez Peterlin. Vsem trem so podelili tudi pokale. Pokal za najboljšega salamarja Straže pa je šel v roke Marku Krštincu.

Na slovesni podelitvi v soboto v Kulturnem domu v Straži so nastopili člani Društva harmonikarjev Mirna Peč, ansambel Firbci, ansambel Tonija Verderberja in ansambel Dolenjskih 5. Prireditev je povezoval Lojze Bojanc. V avli KD pa so obiskovalci poizkušali ocenjene salame in žlahtno kapljico Vinogradniškega društva Straža.

M. K.

Foto: Filip Markovič

