Pijan z nožem grozil družini

17.4.2023 | 11:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Šentjernej so v noči na soboto posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je pijan nasilnež z nožem grozil družinskim članom in jim onemogočal prosto gibanje. Zavarovali so žrtve nasilja, 38-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja družinskim članom in ga ovadili na pristojno tožilstvo. O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa, dodajajo na PU Novo mesto.

Pijanemu 20-letniku brez vozniške zasegli avto

Policisti PP Novo mesto so v noči na soboto v Novem mestu kontrolirali voznika osebnega avtomobila Seat vario, ki sprva ni upošteval znakov policistov in je vožnjo nadaljeval. Med postopkom so ugotovili, da 20-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,34 miligrama alkohola. 20-letnik je, kot danes sporočajo s PU Novo mesto, kršil javni red in mir, ni upošteval ukazov policistov in se je nedostojno vedel ter poskušal pobegniti s kraja. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zasegli so mu avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na petek nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel prazno prenosno blagajno. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 850 evrov škode.

V naselju Zapuže na območju PP Šentjernej je med 13. 4. in 14. 4. neznanec vlomil v kmetijski objekt in odpeljal motokultivator s priključki. Lastnika je oškodoval za okoli 2.000 evrov.

Iz garaže stanovanjskega bloka na Seidlovi cesti v Novem mestu je v petek zvečer nekdo ukradel moped znamke Longjia Roma 25 registrskih oznak NM 8D-J4.

V naselju Muhaber na območju PP Novo mesto je v noči na soboto neznanec na dvorišču stanovanjske hiše iz odklenjenega kombija izmaknil baterijsko orodje in lastnika oškodoval za 3.000 evrov.

Med 15. 4. in 16. 4. je na parkirnem prostoru na Brezovici pri Mirni nekdo z ostrim predmetom poškodoval pokrov in prednjo masko avtomobila. Po oceni lastnika je škode za okoli 2.000 evrov.

Med 14. 4. in 16. 4. je na območju Semiča nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel nekaj kosov orodja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.

V minuli noči je na Resslovi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v prodajalno in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Veliko tihotapcev, še več ilegalcev

V soboto okoli 14. ure so policisti na območju Obrežja ustavili osebni avtomobil znamke BMW italijanskih registrskih oznak. Državljana Romunije sta prevažala pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Prav tako na Obrežju so istega dne okoli 22. ure ustavili voznika osebnega avtomobila iz Ukrajine, ki je v vozilu ukrajinskih registrskih oznak prevažal šest državljanov Turčije. V Brežicah so v nedeljo kontrolirali voznika osebnega avtomobila iz Severne Makedonije, ki je v vozilu hrvaških registrskih oznak prevažal tri državljane Kube, na Obrežju pa so ustavili voznika Volkswagen touran italijanskih registrskih oznak. Državljan Romunije je prevažal štiri državljane Turčije. Osumljencem kaznivih dejanj, ki so tujcem omogočili nedovoljen vstop v Slovenijo, so policisti pridržali in jim zasegli vozila. S kazensko ovadbo jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Čatež ob Savi, Slovenska vas, Podgračeno, Ribnica, Grič, Mokrice) med vikendom prijeli 69 državljanov Maroka, 33 državljanov Bangladeša, 27 državljanov Kube, 19 državljanov Pakistana, 14 državljanov Indije, 14 državljanov Konga, 12 državljanov Sirije, osem državljanov Alžirije, sedem državljanov Nepala, štiri državljane Iraka, štiri državljane Rusije, tri državljane Tunizije, tri državljane Kube, tri državljane Afganistana, dva državljana Somalije in po enega državljana Irana, Kitajske, Sudana in Toga.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 14. 4. in 17. 4. posredovali v 169. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 507 klicev. Obravnavali so 19 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 23. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja sprožitev signalno varnostnih naprav, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.