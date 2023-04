V Brežicah stremijo k prireditvam brez odpadkov

17.4.2023 | 17:40

Podpisniki zaveze za prireditve brez odpadkov (Foto: Rasto Božič/STA)

Brežice - V Brežicah želijo na 14-dnevni osrednji poletni prireditvi Mestna promenada želijo na podlagi lanskih izkušenj letos ločeno zbrati 90-odstotkov odpadkov. Poskusno bodo skušali to doseči že na junijski prireditvi Pozdrav poletju. Enak cilj bi radi sčasoma dosegli še na preostalih brežiških prireditvah, so povedali na današnji novinarski konferenci.

Pri vseh prireditvah oživljanja mestnega jedra bodo stremeli k prireditvam s čim manj odpadki oz. brez odpadkov, je napovedala direktorica brežiškega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Katja Čanžar.

Ločeno zbrane odpadke bodo sicer po vsakem prireditvenem dnevu Mestne promenade stehtali. Količino tovrstnih odpadkov bo preverjalo društvo Ekologi brez meja, od izidov omenjenega zbiranja pa bo odvisno, ali se bodo v Brežicah prihodnje leto lahko pohvalili z nazivom prireditev brez odpadkov, je pojasnila.

Na prireditvenem prostoru bodo sicer postavili le koše za ločeno zbrane odpadke, običajne koše za mešane odpadke pa bodo prekrili s cvetjem, je dodala Čanžarjeva.

Predstavnica brežiškega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Anja Avšič je nadaljevala, da so prve ukrepe za čim manj odpadkov uvedli že na lanskih mestnih prireditvah. S temi želijo sicer poleg ekološkega ozaveščanja oživiti mestno jedro ter povezati lokalne ponudnike različnih storitev in izdelkov.

Letos se bodo osredotočili predvsem na prireditvena sklopa Pozdrav poletju in Mestna promenada. Obisk navedenih prireditev pa bo brezplačen, je še pristavila Avšičeva.

Zeleni turizem

Čanžarjeva je ob robu novinarske konference s podpisom zaveze za prireditve brez odpadkov navedla tudi zadnje uradne podatke o brežiškem turizmu.

Po teh so v Občini Brežice lani zabeležili skupaj nekaj manj kot 667.000 prenočitev oz. dobro petino teh več kot predlani. Zabeležili so tudi 22 odstotkov več turističnih prihodov kot predlani. Z navedenim so dosegli 97 odstotkov številk iz predcovidnega rekordnega leta 2019, Občina Brežice, v katero spada med drugim tudi kompleks Term Čatež, pa je po številu prenočitev na državni ravni lani zasedla šesto mesto.

Na Brežiškem sicer sledijo usmeritvi v t. i. zeleni turizem. Razvijati se želijo v smeri individualnega, trajnostnega, butičnega in odgovornega turizma, pri domačinih pa bi radi okrepili zavedanje o pomenu turizma, je še povedala Čanžarjeva.

Pri projektu brežiških prireditev brez odpadkov sta se z občinskim Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino ter Občino Brežice povezala društvo Ekologi brez meja in javno podjetje Komunala Brežice.

STA; M. K.