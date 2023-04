Med 20. in 28. aprilom popolna zapora odseka Topliške ceste

17.4.2023 | 19:30

Topliška cesta (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - V četrtek, 20. aprila 2023, bo gradbeni izvajalec CGP začel zadnjo fazo celovite rekonstrukcije Topliške ceste na 180-metrskem odseku med križiščem pri glavni avtobusni postaji in križiščem pri Šmihelskem mostu. Zaradi asfaltiranja in ostalih zaključnih del bo zato na omenjenem odseku državne ceste med 20. in 28. aprilom vzpostavljena popolna zapora, po zaključku del pa bo promet ponovno sproščen. Obvoz bo v času zapore urejen na relaciji Šmihelski most–Ljubljanska cesta–Mirnopeška cesta–Straška cesta–Prečna–Straža–Jurka vas–Potok–Srebrniče–Topliška cesta in obratno, v primeru povečanih prometnih tokov pa bo na obvozu urejeno ročno usmerjanje prometa.

V času popolne zapore bo zamenjana celotna voziščna konstrukcija mestne vpadnice, izvedena bosta grobo in fino asfaltiranje, urejeno bo tudi odvodnjavanje cestišča, sporočajo z rotovža. Izvajalec bo avtobusom podnevi omogočil dostop do glavne avtobusne postaje preko gradbišča, ponoči bo kot nadomestno postajališče služila avtobusna postaja Šmihel, za ostala vozila pa bo v celotnem obdobju zapore veljala obvozna pot. Po izvedbi del med 28. aprilom in 6. majem bo ves promet na Topliški cesti ponovno sproščen.

Maja še ena zapora

V soboto in nedeljo, 6. in 7. maja, sledi še zaključno asfaltiranje vozišča s spremljajočo popolno zaporo na odseku od prehoda za pešce, ki nad križiščem z Ulico Slavka Gruma povezuje Irčo vas in Drsko, do križišča pri glavni avtobusni postaji.

Investicijo v vrednosti 1,2 milijona evrov, ki obsega še izgradnjo kolesarske steze in pločnika, pripravo komunalnih vodov, ureditev javne razsvetljave in rekonstrukcijo križišča pri avtobusni postaji, v večjem deležu financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, preostanek sredstev je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

M. K.