Žuraj v Novem mestu z Radiem 1 in Luko Basijem

18.4.2023 | 08:15

Takole so na pivo in cvetje z Radiem 1 že vabili v Kranjski Gori. (Foto: Darja Štravs Tisu)

Poslušalci Radia 1 so izbrali! Naslednji žur mora biti v Novem mestu!



Radio 1 bo v sredo, 19.4., poskrbel za nepozaben žur sredi Glavnega trga v Novem mestu! Pripravljajo namreč drugi ogrevalni žur pred največjim žurom poletja Festivalom Laško pivo in cvetje, ki bo od 14. do 16. julija.

Svoj 'drive time' show – Šou domov z Anjo Ramšak in Robertom Roškarjem bodo oddajali iz mobilnega studia sredi dolenjske prestolnice. Za animacijo bosta od 14. do 18. ure skrbela ena najbolj priljubljenih slovenskih voditeljic Jana Morelj, ki je tudi amabasadorka festivala in vedno zabavni glasbenik Dejan Dogaja. Za velik žur pa bo poskrbel priljubljeni pevec Luka Basi! Med vsemi obiskovalci bodo izžrebali tudi nekoga, ki bo prejel VIP vstopnici za Festival Pivo in cvetje Laško. To bo vsekakor dogodek, ki ga ne smete zamuditi, saj se obeta vrhunska kombinacija zabave in dobre glasbe. Iz Pivovarne Laško pa obljubljajo, da ne bo nihče ostal žejen.

Radio 1