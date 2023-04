Zbor že vsa tri desetletja vodi Fanika

18.4.2023 | 09:00

Pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora z županom Jožetom Kaplerjem, ki jim je izročil posebno priznanje ob jubileju.

Zbor iz Dobrave praznuje okrogel jubilej. Veseli bodo tudi novih pevcev. Na levi Fanika Martinčič.

Dobrava pri Škocjanu - Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava letos praznuje 30-letnico delovanja. Okrogli jubilej so proslavili kako drugače kot s koncertom, in sicer preteklo nedeljo v cerkvi sv. Nikolaja na Otoku, kjer so vrsto let tudi prepevali ob nedeljskih mašah, sedaj pa ob žegnanjih in kakih drugih slovesnostih, sicer pa nastopajo na dogodkih v domači občini, na revijah cerkvenih pevskih zborov, itd.

Zbor že vsa tri desetletja vodi priznana zborovodkinja Fanika Martinčič, ki pove, da so nastali čisto spontano, ker so mnogi radi prepevali ljudske pesmi. Pa so se pevci iz okoliških vasi začeli zbirati in tudi bolj organizirano prepevati, učili so se nove pesmi, na vrsto so prišli nastopi in tako so danes izkušen pevski zbor.

Trenutno v njem prepeva 16 pevcev in pevk več generacij, okrog tretjina od začetka. Pojejo štiriglasno, zlasti zborovske ljudske in umetne pesmi. Vadijo kar doma pri zborovodkinji.

30 let delovanja so proslavili zelo lepo, v krogu svojih pevskih prijateljev. Predstavili so se z velikonočnimi pesmimi, pa domoljubnimi, v goste pa so povabili tudi pevce MePZ PGD Zbure (zbor vodi Aleksandra Barič Vovk), tako da je bila prava poslastica za občinsko, ko so ob koncu pevci združili moči in veličastno zapeli Verdijevo Nabuco ter priljubljeno cerkveno pesem Marija skoz življenje. Kulturni program so oblikovali tudi mladi glasbeniki iz domačega kraja.

Na koncertu je pevcem čestital predsednik KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan Robert Dulc ter škocjanski župan Jože Kapler. Slednji je zboru iz Dobrave izročil posebno priznanje za 30 let kulturnega udejstvovanja. Že v preteklosti so prejeli tudi občinsko priznanje ter bronasto in srebrno Gallusovo priznanje.

»Vesela in ponosna sem na vse pevce, da skupaj vztrajamo že toliko let. Veliko je odpovedovanja časa in truda, a se izplača – ko lepo in ubrano zapojemo, je vse povrnjeno,« pove Fanika Martinčič, ki se veseli še novih pevskih podvigov z zborom iz Dobrave.

L. Markelj, foto: R. Dulc