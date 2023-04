Danes brez elektrike

18.4.2023 | 07:15

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC, na izvodu VAS LEVO-VODOVOD.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 2, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4.S.O. KRIŽIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, izvod 1. ZAVRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 8. in 12. uro na območju TP Pavlova vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Blatno; na območju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 14. uro na območju TP Glino gaj, nizkonapetostno omrežje – Glino gaj.

M. K.