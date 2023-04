Vojaško in civilno: Svetla prihodnost Zasapa v senci vojaških letal

18.4.2023 | 14:15

Bo prihodnost snela to tablo s krajevnim napisom? (Foto: M. L.)

Zasap - Vojaško letališče vojaškega središča Cerklje ob Krki je tik ob naselju Zasap. Zasap in letališče pa ne želita biti soseda, natančneje, gre za željo kraja. V tem je odgovor, zakaj bi se prebivalci, vsaj nekateri, izselili. Vprašanju, zakaj bi živeli v Zasapu, ustreza splošen odgovor: sinovi nadaljujejo delo svojih očetov. A za tako nadaljevanje imajo v Zasapu zaradi vojaškega kompleksa nekoliko zvezane roke, vsaj v tem pogledu, da v domačem kraju ne morejo graditi na novo. Sorazmerno preprosto pa pristojne oblasti preurejajo letališče, v kar spada tudi pred leti začeto in zdaj že končano povečevanje vzletno-pristajalnih površin, zasnovanih v luči Natovih vojaških standardov za vojaške objekte tega ranga. Zasap so mislili preseliti, a so te, nekoč vroče pobude nekako zamrznili. Ministrstva za obrambo Zasap niti ne moti. Toda z državne strani so se ozirali za njegovim ozemljem. V kraj so pred leti namreč že prišli geodeti in nekaj zakoličili tako rekoč po sredini nekaterih dvorišč. Temu so se lastniki parcel uprli, in to uspešno, saj so pristojni količke kmalu odstranili. Zasap ostaja na zemljevidu, toda očitno ne na dolgi rok.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

M. L.