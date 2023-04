Nova oddelka v Vrtcu Panorama Boštanj

18.4.2023 | 11:20

Vrtec Panorama

Boštanj - Pred kratkim sta se v Vrtcu Panorama Boštanj odprla dva dodatna oddelka, sporočajo s sevniške občine. V dveh skupinah je 28 malčkov, ki so se svojega novega vsakdanjika po besedah ravnateljice Vrtca Ciciban Sevnica Tanje Sorčan že privadili in se v vrtcu dobro počutijo.

Pod okriljem Vrtca Sevnica tako deluje že 32 oddelkov na petih lokacijah (Centralna enota Ciciban, Enota Kekec, Enota OŠ Boštanj, Enota Panorama, Enota Loka in Enota Studenec), enote vrtcev pa so organizirane tudi v sklopu OŠ Blanca, OŠ Krmelj in OŠ Milana Majcna Šentjanž.

Vrtce v šolskem letu 2022/2023 obiskuje 781 otrok. Vključenost je nekaj več kot 80 %, še sporočajo iz Občine Sevnica in dodajajo, da so v zadnjem obdobju uspešno zmanjšali čakalne vrste za vpis v vrtec.

M. K.

Foto: Občina Sevnica

