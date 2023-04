Zamaskirani nad žrtev s solzivcem; grozil, da jo bo ubil; namesto 50 kar 107 km/h

18.4.2023 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V minuli noči se je zgodil rop na območju Mokronoga. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov naj bi v počitniško prikolico, v kateri je bil oškodovanec, vlomili zamaskirani neznanci. Poškropili so ga s solzivcem, mu odvzeli torbico z dokumenti in pobegnili. Policisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine.

Družinsko nasilje

Policiste PP Novo mesto so obvestili o nasilju v družini na območju Novega mesta. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 31-letni nasilnež pretepel partnerko, jo lasal, ji poškodoval roko in grozil, da jo bo ubil. Ker je obstajala nevarnost, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli prepoved približevanja žrtvi. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o njegovem podaljšanju. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Ostal brez vozniške

Policisti so včeraj v Sevnici, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, z laserskim merilnikom 40-letnemu vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 107 km/h. Ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti je dovoljeno hitrost prekoračil za najmanj 51 kilometrov na uro. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa z kršitev določa globo v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vlomi in tatvine

Z dvorišča stanovanjske hiše v naselju Brege na območju PP Krško je nekdo ukradel pet akumulatorjev.

V Šentjerneju je med 14. 4. in 17. 4. neznanec vlomil v poslovne prostore in odnesel agregat, bakrene vodnike in zvočnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Migranti

Na območju Obrežja so policisti sinoči okoli 19.30 ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak. Državljan Slovenije je v njem prevažal državljana Iraka in šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Slovenije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Podvinje) izsledili in prijeli 33 državljanov Kube, 12 državljanov Maroka, sedem državljanov Rusije, sedem državljanov Alžirije, tri državljane Konga, državljana Gvineje, državljana Burkine Faso, državljana Libije in državljana Afganistana in na območju PP Metlika (Božakovo) tri državljane Iraka in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 217 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru ter v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ropa, grožnje, nasilja v družini, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.