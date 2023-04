Mladi folklorniki so se izkazali, v gosteh plesalci iz Banja Luke

18.4.2023 | 13:30

Otroška folklorna skupina Šentlora OŠ Šentjernej

Folklorna skupina Večerna zarja

Šentjernej - Konec tedna je v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekalo območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin pod naslovom Tu je pa ena leipa reič.

V novomeški območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki so organizatorji, so zadovoljni, da jim je uspelo v pokoronskem času spraviti pod streho to prireditev in da so folklorniki pripravili zanimive koreografije.

Število prijav folklornih skupin na srečanje je preseglo mejo za organiziranje skupnega dogodka, kar jih še posebej veseli. Tako so v letošnjem letu s pridruženima odraslima skupinama iz trebanjske izpostave ter gostujočo otroško folklorno skupino iz Banjaluke prešli prvič na organizacijo samostojnega Maroltovega srečanja (območnega srečanja odraslih folklornih skupin) in Ringaraje - območnega srečanja otroških folklornih skupin.

V Šentjerneju so na območnem srečanju otroških folklornih skupin nastopili: otroška folklorna skupina Šentlora, OŠ Šentjernej; otroška folklorna skupina Podgurčki, OŠ Brusnice; otroška folklorna skupina Kres; otroška folklorna skupina OŠ Center in otroška folklorna skupina Društvo Slovencev Triglav Banja Luka.

Srečanje je strokovno spremljala Nina Mažgon Mueller in se po koncu nastopov srečala s folklorniki ter jim podala svoje mnenje.

L. Markelj, foto: Miha Turk

