Prenovljeni Clio z Revozovih trakov

18.4.2023 | 13:00

Clio nove generacije (Foto: Renault)

Renault je danes predstavil prenovljeno generacijo Clia, ki pride na slovenski trg letos jeseni. Izdelovali ga bodo tudi v novomeškem Revozu. V tovarni so nam potrdili, da bodo novega Clia začeli izdelovati septembra, ko bo zamenjal zdajšnjo inačico, in bo še naprej prestavljal tretjino proizvodnje novomeške tovarne.

Od leta 1990 (prav letošnjo pomlad pa mineva trideset let od začetka proizvodnje Clia I v Revozu) so po vsem svetu prodali že skoraj 16 milijonov primerkov clia, ki je najbolj priljubljen avtomobil v Franciji in je bil dvakrat ovenčan s priznanjem »avtomobil leta« v Evropi.

Prenovljeni clio pete generacije, ki jo izdelujejo od leta 2019, bo na voljo z atmosferskim in prisilno polnjenim bencinskim motorjem, dizelskim motorjem, hibridnim pogonom in pogonom na plin. Ali bo v Sloveniji na voljo celotna motorna paleta, še ni znano.

Prav tako še ni znano, katere od motornih različic bo proizvajal Revoz. V novomeški tovarni so sicer od leta 1993 izdelali skupno 2,1 milijona primerkov tega priljubljenega modela.

V Revozu so novembra lani, kot smo poročali, potrdili, da je skupina Renault Group v svojo novo strategijo vključila tudi novomeško tovarno. Pred tem se je ugibalo, da Renault z Revozom nima dolgoročnejših načrtov in da bi lahko bil njegov obstoj že čez nekaj let pod vprašajem.

Kot so danes pojasnili v novomeški tovarni, ohranitev proizvodnje prenovljenega modela zanje pomeni ohranitev proizvodnih količin na trenutni ravni. "Druge spremembe v smislu organizacije dela in števila zaposlenih v kratkem niso predvidene," so zapisali.

Nova generacija prinaša, kot so zapisali v Renaultu, ''bolj odločen in elegantnen videz ter šik in prefinjeno notranjščino ... ima tudi posodobljeno tehnologijo, zlasti z digitalno instrumentno ploščo v vseh različicah. ... '' (Podrobnosti so na voljo v priponki spodaj pod tekstom oz. videom z današnje predstavitve)

Novi Clio, katerega zunanje mere bodo nespremenjene, bo na voljo v sedmih karoserijskih barvah: beli, črni, sivi, modri, rdeči, oranžni in posebni sivi - novi troslojni barvi, ki ima od daleč videz navadne, od blizu pa biserne barve.

Njegova cena na trgu pa še ni znana.

M. K.

Galerija