Med najuglednejšimi delodajalci Akrapovič, Gen-I in Krka

18.4.2023 | 15:30

Ugledni delodajalci leta 2022 (Fotografije: Vid Rotar)

Svečana razglasitev

Tomaž Gorjup, direktor Styria digital marketplaces

Tomaž Gorjup in Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija

Ljubljana - Naziv najuglednejši delodajalec 2022 si je prislužila farmacevtska družba Lek; v izboru je slavila četrtič zapored. V okolju krize in visoke inflacije, hkrati pa zahtev kandidatov po ustreznem razmerju med poklicnim in zasebnim življenjem ter primernih plačah, je biti ugleden delodajalec velik izziv, so na razglasitvi poudarili organizatorji.

Predsednik uprave Leka Robert Ljoljo je ob prevzemu priznanja na slovesnosti v Ljubljani poudaril, da v Leku delovanje gradijo na tradiciji več kot 75 let, hkrati pa na modernih pristopih, ki jih stalno uvajajo v delo. "S tem kreiramo ekosistem delodajalca, ki je privlačen tako za naše sodelavce kot tudi za iskalce zaposlitve in ostale prisotne na trgu dela," je ocenil.

Posebej veliko po njegovih besedah dajo na kulturo vključenosti. Stremijo k temu, da iz vsakega od zaposlenih izvlečejo tisto, s čimer največ prispeva k uspehu podjetja. Zadovoljni zaposleni pomenijo nadaljnjo rast podjetja, je sklenil Ljoljo.

Top 10

Ob Leku so se med top 10 uglednih delodajalcev po abecednem vrstnem redu tako kot leto pred tem uvrstili še Akrapovič, Dars, Gen-I, Krka, Petrol, Pipistrel, Porsche Slovenija, Slovenske železnice in Telekom Slovenije. Certifikate so podelili še v kategorijah ugledni delodajalec po panogah in ugledni delodajalec po kategorijah.

Direktor Styria digital marketplaces, ki podeljuje naziv, Tomaž Gorjup je danes v nagovoru zbranih poudaril, da so zadnja tri leta temeljito pretresla način dela in zaposlovanja.

Delo od doma je med načini dela postalo stalnica, pot si utira štiridnevni delovnik, pogajalska moč se je prevesila na stran zaposlenih, ki o višini plač razpravljajo na družbenih omrežjih, zahteve po transparentnosti plač so vse glasnejše, zadovoljstvo na delovnem mestu pa je postalo pomembnejše kot kadarkoli, saj kandidati zlahka zamenjajo delodajalca, je opisal spremembe.

V okolju krize in visoke inflacije, hkrati pa zahtev kandidatov po ustreznem razmerju med poklicnim in zasebnim življenjem ter primernih plačah, je biti ugleden delodajalec velik izziv, je podčrtal Gorjup.

Styria digital marketplaces ugledne delodajalce išče z obsežno spletno raziskavo svojega zaposlitvenega portala MojeDelo.com in vodilnega evropskega podjetja na tem področju Universum Global. V raziskavi sodelujejo kandidati na trgu dela, ki ocenjujejo ugled slovenskih delodajalcev in pojasnjujejo, kaj jih motivira na njihovi karierni poti in kaj pričakujejo od delodajalca.

Alessandro Salutari, vodja marketinga za regijo EMEA pri podjetju Universum Global, je na današnjem dogodku pojasnil, da se kot osrednje prioritete iskalcev zaposlitve glede na njihove raziskave kažejo spoštovanje zaposlenih, konkurenčne plače, izobraževanje in razvoj kadrov, prijazno delovno okolje, varnost zaposlitve, prožni pogoji dela, visoki prihodnji dohodki, spodbudno razmerje med poklicnim in zasebnim življenjem, ustrezno nagrajevanje ter družbena odgovornost podjetij.

STA; M. K.