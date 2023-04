V novomeški bolnišnici prvi koraki k trajnostni mobilnosti

18.4.2023 | 17:00

Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto - Pri Splošni bolnišnici Novo mesto so danes uradno odprli polnilnice za električna vozila in kolesarnico, ki bo delovala v okviru novomeškega sistema za izposojo koles. Za te prve korake v smeri trajnostne mobilnosti so odšteli približno 90.000 od 120.000 evrov, ki so jih dobili iz sredstev evropskega finančnega mehanizma EGP 2014-2021.

Gre sicer za partnerski projekt Salomon, ki je vreden 335.000 evrov, v okviru katerega bodo v novomeški bolnišnici pripravili mobilnostni načrt in pilotne ukrepe, med katere spada tudi danes odprta infrastruktura.

Pri sicer mednarodnem projektu sodeluje tudi Razvojni center Novo mesto. Izvajajo ga še v norveških mestih Bodo in Stjordal. Pri pripravi omenjenega načrta pa sodelujeta novomeška bolnišnica in norveška univerza Nord.

Gre tudi za izmenjavo izkušenj med Slovenijo in Norveško, je pojasnila direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan.

Po podatkih ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je novomeška bolnišnica druga največja regionalna bolnišnica v državi in pomembnejša ustanova regije Jugovzhodna Slovenija. V tej se letno zdravi približno 20.000 pacientov, v njenih specialističnih ambulantah pa v letnem povprečju opravijo približno 170.000 pregledov.

Ker se večina obiskovalcev, njenih zaposlenih in njene logistike v bolnišnico pripelje z motornimi vozili, pa ta promet vpliva na lokalno in državno cestno infrastrukturo. Povzroča tudi "nezanemarljive zunanje prometne stroške, kot so zastoji, hrup, onesnažen zrak, nesreče in degradacija okolja", so navedli.

Projektni partnerji so tudi ocenili, da novomeška bolnišnica kot večji delodajalec s 1200 zaposlenimi in številnimi obiskovalci zaradi navedenega nujno potrebuje prilagojene rešitve za trajnostno mobilnost, s čimer bi "zmanjšali njen ogljični odtis in vzpostavili trajnostno, zdravo, vključujoče in dostopno okolje na območju njenega kompleksa" s 30.000 kvadratnimi metri.

Po besedah direktorja Razvojnega centra Novo mesto Francija Bratkoviča bodo z omenjenim projektom zmanjšali število voženj z osebnimi motornimi vozili in izpuste ogljikovega dioksida. Zagotoviti nameravajo pogoje za bolj trajnostno in električno mobilnost ter obiskovalce bolnišnice seznaniti s trajnostnimi oblikami mobilnosti.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan o prvih korakih k trajnostni mobilnosti Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan o prvih korakih k trajnostni mobilnosti