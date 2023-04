Temeljni kamen za 184 novih stanovanj v Podbrezniku

18.4.2023 | 18:15

Temeljni kamen za 184 stanovanj v Podbrezniku so položili minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Temeljni kamen za gradnjo 184 novih stanovanj v petih večstanovanjskih objektih v Podbrezniku pri Novem mestu je položen. Davi so ga slovesno položili minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec.

Vseh 184 stanovanj bo najemnih. Stanovanjski sklad bo zgradil 103 in Mestna občina Novo mesto 81 stanovanj, od tega jih bo 22 prilagojenih starejšim stanovalcem. Vseh pet stavb bo štirinadstropnih, v kletni etaži pa bodo podzemne garaže. Gradnja naj bi bila končana jeseni prihodnje leto, stanovanja pa bodo vseljiva v začetku leta 2025 ali morda celo kakšen teden prej. Skupna vrednost naložbe znaša 25,2 milijona evrov, od tega bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije prispeval 14,6 milijona, Mestna občina Novo mesto pa 10,6 milijona evrov. Gradnja bo potekala istočasno, saj sta obe pogodbi že podpisani pa tudi izvajalca sta ista, novomeško podjetje CGP in črnomaljski TGH.

»Novo mesto ima v zadnjih letih pozitivno demografsko sliko in obenem uspešno gospodarsko okolje s številnimi delovnimi mesti, zato se že nekaj let na stanovanjskem področju ubadamo s presežkom povpraševanja nad ponudbo stanovanj, kar velja tako za interesente za nakup stanovanj kot tudi za interesente za najem. Na področju javne stanovanjske politike smo nekoliko v zaostanku za drugimi okolji. Teh 184 stanovanj je pomemben korak proti cilju, ki je 500 do 600 stanovanj, s katerimi bo upravljal občinski stanovanjski sklad, prek katerega bo možno priti do stanovanja po neprofitni najemnini. Vendar s temi 184 stanovanji oziroma petimi bloki gradnja v Podbrezniku še ne bo zaključena, saj se tu obetata še dva projekta. Črnomaljsko podjetje TGH je od občine že kupilo parcelo za gradnjo med 60 in 80 stanovanj. Drugi projekt je tako imenovana enklava stanovanjskega sklada s 45 stanovanji in vrtcem. V kratkem bo za to gradnjo občinski svet sprejemal prostorski akt, gradnja pa bi se lahko začela že prihodnje leto,« je po položitvi temeljnega kamna povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Naslednji večji projekt na področju stanovanjske gradnje v Novem mestu je gradnja v Mrzli dolini, kjer v enem delu ta čas že urejajo komunalno infrastrukturo, ki je vezana na zasebno investicijo v 120 novih stanovanj. »Letos bomo začeli pripravljati projektno dokumentacijo za komunalno in cestno ureditev. Pričakujem, da bo vzporedno s tem Stanovanjski sklad pripravil dokumentacijo za gradnjo,« je še dodal župan Macedoni.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob položitvi temeljnega kamna omenil, da njegovo ministrstvo pri tem projektu ne sodeluje, saj je bil zanj denar zagotovljen že preden je bilo ustanovljeno, da pa bo pri prihodnjih tovrstnih projektih vsekakor sodelovalo. Projekt je označil za lokalno in državno pomemben ter skladen z načrti ministrstva. Skupni cilj tako ministrstva kot Stanovanjskega sklada je, da v državi do leta 2026 začnejo graditi 5000 stanovanj in vzpostavijo sistem, ki bo letno sposoben zgraditi 3000 stanovanj. »Država pri gradnji stanovanj zadnjih 20 let ni finančno sodelovala in to se zdaj spreminja. Ministrstvo je sestavilo popis morebitnih projektov in že zagotovilo potrebna sredstva za njihov začetek. Ob letošnjem proračunskem rebalansu bo za gradnjo dodatnih stanovanj v Sloveniji zagotovljeno 24 milijonov evrov,« je obljubil minister Simon Maljevac.

Direktor Stanovanjskega sklada republike Slovenije Črtomir Remec je povedal, da je denar, s katerim bodo gradili, sklad privarčeval, čeprav od države v zadnjih sedmih letih ni dobil nič razen treh zemljišč od slabe banke. »Vse kar gradimo, gradimo z lastnim denarjem in s pomočjo kreditov. V zadnjih štirih letih smo tako zgradili 2500 stanovanj. Novo ministrstvo za solidarno prihodnost je prvo pokazalo resen interes, da tako finančno kot tudi kadrovsko sodeluje, tako da je načrt, da bi v naslednjih štirih letih lahko zgradili še enkrat več stanovanj, torej pet tisoč,« je povedal Črtomir Remec in dodal še en zelo pomemben podatek v zvezi s stanovanji v Podbrezniku: »Vseh 184 stanovanj bo na voljo za neprofitno najemnino, kar trenutno pomeni dobrih pet evrov na kvadratni meter stanovanja.«

I. Vidmar

