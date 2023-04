ScienceJam - tekmovanje v znanosti in podjetništvu

19.4.2023 | 08:20

Novo mesto - V Razvojnem centru Novo mesto v Podbrezniku je včeraj potekalo finale letošnjega tekmovanja ScienceJam, katerega namen je povezovanje znanosti in podjetnosti, s tem pa razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. ScienceJam je tekmovanje za dijake in študente, na katerem tekmovalci izberejo znanstveni projekt, opravijo raziskavo in za svoj izdelek razvijejo še poslovni model, komisija pa njihovo delo oceni in izbere finaliste.

V finalu v Razvojnem centru v Podbrezniku je projekte predstavilo sedem skupin dijakov. Zmagala je skupina dijakov iz Gimnazije Vič s projektom Super Nano Coat – napredni superhidrofobni premazi na osnovi modificiranih nanodelcev silicijevega dioksida, nanesenih na stekleno površino. Drugo mesto so osvojili dijaki Gimnazije Kranj s projektom Mezokozmos, učni pripomoček ali le okras za okensko polico, ki ga ni treba zalivati, tretje pa dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer s projektom Glips – glicinija – okrasna, strupena ali uporabna.

I. V.