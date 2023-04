Nesreča med Semičem in Črmošnjicami

19.4.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Črnomelj)

Včeraj ob 7.56 sta na cesti Semič - Črmošnjice trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je kraj nesreče zavaroval s prometno signalizacijo in očistil vozišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu LEVO TRIBUČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 1, izvod 1. SLATNIK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 3. ŠMIHEL NNO-PROSTOZRAČNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPLJE, izvod 3. HIŠE DESNO OD TP IN ČEBELNJAK;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA, izvod 3. PROTI RUSOM DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC, izvod ŠKOVEC DESNO POVŠE;

- od 9:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJE ZABUKOVJE, DREČJI VRH, TREBELNO, JELŠEVEC, ČUŽNJA VAS, ČRPALIŠČE TREBELNO, CIKAVA, MIRNA VAS, GORENJE ZABUKOVJE, GORENJE ZABUKOVJE, BLEČJI VRH IN VRH TREBELNO;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJE ZABUKOVJE, nizkonapetostno omrežje – KREMEN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Florjanski graben med 8:00 in 11:00 uro; na območju TP Sevnica grad med 11:30 in 14:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Bočje gaj, Brlog, Dol in Mladje med 8:00 in 10:30 uro ter na območju TP Hrastek, Brezje Gorjanci, Šutna, Planina Gorjanci in Šutenski vrh med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Kostanjšek med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.